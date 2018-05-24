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    Ankara'da hareketli dakikalar... 2 kişi ayaklarından vurularak yakalandı, bir kişi gözaltında, bir kişi kaçtı

    İHA
    24.05.2018 - 07:07 | Son Güncelleme:

    Ankara’da durumundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yapmak isleyen polis memuru ile karşı koyan şahıslar arasında çıkan arbedede 1’i polis, 3 kişi yaralandı.

    Altındağ ilçesindeki Opera Meydanı’nda sabah saatlerine meydana gelen olay, Ankara Spor Salonu’nda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesini açıklayacağı tören nedeniyle güvenliği sağlamakla görevli TEM Şube Müdürlüğü polislerinden M.Ç.’nin durumlarını şüpheli bulduğu 4 kişiye GBT kontrolü yapmak istemesiyle başladı. Polisin kontrol talebine itiraz eden şahıslar, görevli memurla tartışmaya girdi. Girerek alevlenen tartışma sonucunda şahıslar, M.Ç.’ye saldırdı.

    Saldırganlar tarafından darp edilen M.Ç., silahına başvurmak zorunda kaldı. Şahıslardan 2’si ayağından vurularak etkisiz hale getirilirken, 1 kişi takviye için gelen polislerin elinden kaçmayı başardı. Diğer 1 kişi ise kelepçelenerek gözaltına alındı. Şahısların taşkınlık çıkarmaya devam etmeleri nedeniyle, noktaya çok sayıda destek ekibi gönderildi.

    Darp edilen M.Ç., mesai arkadaşları tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne götürülürken, daha sonra olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından ayaklarından vurulan saldırganları, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çevrede arama çalışması başlatıldı. Civardaki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şahsın bir an önce bulunması için alarma geçti. Gözaltına alınan saldırgan ise sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olay hakkında tahkikatı sürüyor.

    Etiketler: NOMobil , gündem
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