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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.02.2019 - 06:04, Son Güncelleme:

Ankara'da gece kulübünde kavga

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Ankara'da gece kulübünde kavga

Ankara’da bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yaşanan kargaşada bir kişi silahla olmak üzere iki kişi yaralandı. İki kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sularında Çankaya İlçesi Korkutreis Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti. Arkadaşları ile bir süre eğlence mekanında vakit geçiren İstemihan A. daha önce aralarında husumet olan şahıslar ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada İstemihan A.’nın silahını alan kimliği belirlenemeyen bir şahıs İstemihan A.’yı yaraladı. Kendi silahıyla vurulan İstemihan A’nın yanı sıra bir kişi de darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin iki kişiyi göz altına aldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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