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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.11.2018 - 05:52, Son Güncelleme:

Ankara'da fuhuş operasyonu! Üst daireden ses gelince...

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Ankara'da fuhuş operasyonu! Üst daireden ses gelince...

Çankaya'da ruhsatsız çalışan ve fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonun yapıldığı masaj salonunun üst katından gelen sesler polisi alarma geçirdi. Masaj salonunda bulunanların baskından hemen önce üst kata çıkartıldıkları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldığı belirlendi. Şüphelilerden 3 kişi fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Çankaya'ya bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Bir süre binanın çevresi ile içeriye girip çıkanları gözetleyen polis ekipleri daha sonra binadan ayrılan üç kişiye kimliklerini göstererek ifadelerine başvurdu.

Söz konusu kişilerin masaj solunu adı altında faaliyet gösteren mekana fuhuş amacıyla geldiklerini tespit eden ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

KAÇMA ŞÜPHESİ...

Binadaki iki numaralı dairenin zilini çalan ekipler apartman kapısının uzun süre açılmaması üzerine içeridekilerin kaçma ihtimaliyle çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Bir süre sonra kapının açılması ile daireye giren ekipler dört oda ve bir salondan oluşan mekanın her odasında bir masaj sedyesi ve duş kabini bulunduğunu belirlerken, çok sayıda prezervatif ile içinde gelir ve gider hesaplarının yer aldığı iki ayrı ajanda ele geçirdi.

FUHUŞ İDDİASINI REDDETTİLER

Bu arada içeride bulunan iki kişi mekanın masaj amaçlı iş yeri olduğunu ifade ederken fuhuş yapıldığı iddiasını reddetti. Bunun üzerine iş yeri ruhsatını isteyen ekiplere söz konusu kişiler herhangi bir belge sunamadı. 

ÜST KATTAN GELEN SESLER POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Bu sırada üst kattan sesler duyan ekipler binanın üç numaralı dairesine yaptığı baskında kaçmaya çalışan bir kişiyi yakaladı.

Daireye giren ekipler içeride bulunan 10 erkek ve 4 kadının masaj salonuna düzenlenen baskından hemen önce alt kattaki kişiler tarafından üst kata çıkarıldıklarını ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulunulduğunu öğrendi.

Bunun üzerine bina önünde ve alt kattaki dairede bulunan kişilerle birlikte 4'ü kadın 17 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürdü.

Şüphelilerden 4 kadın "mağdur" ve 10 erkek de "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Emin M, Haşmet E. ve Tugay A. fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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