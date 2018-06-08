Ankara’da FETÖ operasyonu! 7 binbaşı, 16 yüzbaşı…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerdeki kripto yapılanmasını açığa çıkarmak amacıyla başlattığı Ankesör soruşturmasında bugün yeniden düğmeye bastı.

Savcılık, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahısların, FETÖ' nün Mahrem İmamları ile kontörlü telefonlar, ankesörlü telefonlar, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerini tespit etti.

23 SUBAYA GÖZALTI

Bu kapsamda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 3 yüzbaşı ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 7 binbaşı, 16 yüzbaşı olmak üzere toplam 23 asker şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYON 8 İLDE SÜRÜYOR

Ankara dahil 8 ili kapsayan operasyon devam ediyor.

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