Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İHA
18.07.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

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Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Ankara-Bolu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ankara-Bolu karayolu üzerinden Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 LZ 474 plakalı otomobil, Çeştepe mevkiinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda henüz plakalı belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

Ankarada feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan 06 LZ 474 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Feci kaza nedeniyle 2 araçta bulunan 3’ü ağır 6 kişi yaralanırken, bazı kazazedeler araç içinde sıkıştı.

Ankarada feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, noktaya çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde yaralıları kurtarmak için işe koyulan ekipler, adeta zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan kazazedelerden 2’sinin sıkışarak can verdiği anlaşıldı. Yaralı halde kurtarılan 7 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankarada feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Feci kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar yol üzerine saçıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik polislerince yolda işaretleme yapılırken, trafik yaklaşık 2 saatliğine kontrollü olarak sağlandı. Hayatını kaybeden kazazedelerin bedenleri, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Kaza hakkında soruşturma sürüyor.

Ankarada feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

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