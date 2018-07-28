Ankaraâ€™da feci kaza! 2 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esindeki TIRâ€™a Ã§arpan otomobildeki kazada iki uzman onbaÅŸÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÂ Â Â Â Â
Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esindeki trafik kazasÄ±nda 2 uzman onbaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Uzman OnbaÅŸÄ± Mustafa Toyran'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 06 AN 7591 plakalÄ± otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde Ã¶nÃ¼nde seyreden Hakan Kolay yÃ¶netimindeki 41 R 3949 plakalÄ± tÄ±ra Ã§arptÄ±.Â Â Â Â Â
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Toyran ile aynÄ± araÃ§taki TankÃ§Ä± Uzman OnbaÅŸÄ± Muhammed Salih GÃ¼nal, kaza yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Â Â Â Â
Toyran ve GÃ¼nal'Ä±n cenazeleri, KÄ±zÄ±lcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â
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