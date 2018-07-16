Ankara'da fabrikada patlama
Ankaraâ€™da PolatlÄ± Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda yaralanan 1 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Edinilen bilgilere gÃ¶re, PolatlÄ± Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde taÅŸ yÃ¼nÃ¼ fabrikasÄ±nda yaÄŸ tankÄ±ndan kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan bir kiÅŸinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hafif ÅŸekilde yaralanan bir kiÅŸinin de ayakta tedavi edildiÄŸi bildirildi. Patlama sonrasÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ederken, soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle