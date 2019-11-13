Ankaraâ€™da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 9 DEAÅžâ€™lÄ± yakalandÄ±
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ankaraâ€™nÄ±n Yenimahalle ilÃ§esinde bir markete el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± araÅŸtÄ±ran Ã¶zel ekibin, DEAÅž Ã¼yesi 9 ÅŸÃ¼pheliyi silah ve EYPâ€™lerle birlikte yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Twiiter hesabÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamada, "Ankara Yenimahalleâ€™de bir iÅŸ yerine dÃ¼zenlenen EYP saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak iÃ§in jandarma tarafÄ±ndan oluÅŸturulan Ã¶zel ekibin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu, DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 9 ÅŸÃ¼pheli, planladÄ±klarÄ± baÅŸka eylemleri gerÃ§ekleÅŸtiremeden, silah ve EYPâ€™lerle yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.
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