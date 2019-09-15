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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)
15.09.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Ankara'da 'drift' kovalamacası: 2 çocuk öldü, 1 yaralı

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Ankara'da 'drift' kovalamacası: 2 çocuk öldü, 1 yaralı

Ankara'da 'drift' yaparken kendilerini fark eden trafik polisinden kaçmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobildeki 2 çocuk öldü, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Drift uygulaması yapan trafik polisleri, bulvar üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen 06 SCS 59 plakalı otomobilin sürücüsü 20 yaşlarındaki Şahin Kaya'ya 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan Şahin Kaya, Batıkent yönüne doğru kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri, peşine düştükleri otomobili kısa sürede durdurdu. Polis işlem yaparken Şahin Kaya yeniden gaza basarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp park halindeki 06 VDH 94 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Umut Öneş (16) ile Arda Havsut (16) yaşamını yitirdi, sürücü Şahin Kaya ise yaralandı.

Kaya, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Umut Öneş ve Arda Havsut'un cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Umut Öneş ile Arda Havsut'nin cenazeleri, Ahmet Efendi Camii'ne getirildi. İki çocuğun cenazeleri, ikindide Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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