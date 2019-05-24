Ankaraâ€™yÄ± dolu fena vurdu! AraçlarÄ±n camÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±...
Ankara'nÄ±n BeypazarÄ± ilÃ§esinde ÅŸiddetli dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken meteorolojiden de uyarÄ± geldi. Ankaraâ€™da kuvvetli gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ve yerel dolu bekleniyor.
Ankara'da, kuvvetli gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ve yerel dolu bekleniyor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, Ankara'da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki saatlerde kuvvetli gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ve yerel dolu gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.Â Â Â Â Â
RÃ¼zgar, ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve ulaÅŸÄ±mda aksama gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve yetkililerin tedbirli olmalarÄ± gerekiyor.Â Â Â Â Â
BEYPAZARIâ€™NI DOLU VURDU
BeypazarÄ±nda Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± felÃ§ etti. Dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile her yer beyaza bÃ¼rÃ¼nÃ¼rken aÄŸaÃ§lar ve ekili araziler olumsuz etkilendi.
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