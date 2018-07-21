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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
21.07.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Ankara'da dehşet! Emekli polis kendini arabadan atarak kurtuldu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ankara'da dehşet! Emekli polis kendini arabadan atarak kurtuldu

Ankara'da, milli atıcı, uluslararası atış hakemi emekli polis Nermin Özyurt, ailesiyle yaşadığı Batıkent'teki evine girmek istediği sırada dehşeti yaşadı.

Arkasından gelen bir kişi, "Birlikte olacağız." deyip darp ederek aracına zorla bindirdi. Aldığı darbeler sonucu burnu iki yerinden kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Özyurt, hareket halindeki araçtan kendini dışarı atarak kurtuldu. Özyurt'un polis olduğunu söylemesine aldırış etmeden saldırıyı gerçekleştiren saldırgan her yerde aranıyor.

52 yaşındaki emekli polis Nermin Özyurt,(52) geçtiğimiz Pazar akşamı, ailesiyle yaşadığı evin bulunduğu Batıkent'teki siteye yürüyerek girdi. Sitenin içine girdiği sırada arkasından gelen yapılı bir kişi kollarını arkadan kavrayarak, "Benimle geleceksin" deyip darp etmeye başladı. Büyük bir korku ve şaşkınlık içinde polis olduğunu söylediğinde saldırgan, "Ben kim olduğumu göstereceğim, beraber olacağız." diyerek döverek sürüklemeye devam etti. Özyurt'un başını demir parmaklıklara vurdu. Daha sonra başına defalarca yumrukla vurarak siyah renkli lüks aracına soktu ve hareket etti. Saldırganın acelesi vardı, kapı açık kalmıştı. Özyurt, hareket halindeki araçtan ölümü göze alarak kendini aşağı attı. Saldırgan kaçtı. 

Nermin Özyurt hemen meslektaşlarını aradı. Polis olay yerine geldi. Nermin Özyurt, polise saldırganın işgalini verdi. Saldırgan 1.95 boylarında, 100 kilo civarında, kumaş pantolon giyen tşörtlü bir kişiydi. Aldığı darbeler nedeniyle burnu iki yerinden kırılan ve vücudunun değişik yerlerinde morluklar oluşan Özyurt hastanede tedavi gördü. Yaşadığı dehşet dolu dakikaların etkisinden hala kurtulamayan Nermin Özyurt, bu olaydan 20 gün önce de 19 yaşındaki bir kızın başına benzer bir olay geldiğini belirterek, "Bana tecavüz edip öldürecekti. Amacı buydu." dedi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Ankarada dehşet Emekli polis kendini arabadan atarak kurtuldu


Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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