Ankara’da dehşet! Cinsel organından defalarca bıçakladı…

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün sabah meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, dün bir markette alışveriş yapan D.Ş. isimli küçük yaştaki kız çocuğu, G.E. isimli şahsın defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine uğradı.



Bunun üzerine küçük kız çocuğu durumu babasına bildirdi. Baba M.Ş., hemen kızının yanına gelerek olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. M.Ş., kameradan kızına elle tacizde bulunan şahsı tespit ederek aramaya başladı. Şahsı bir alışveriş merkezi önünde görünce sinir krizi geçiren baba, yanındaki bıçakla kızına tacizde bulunan G.E.’yi cinsel organından defalarca bıçakladı.



G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, G.E.’yi tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde hastaneye kaldırdı. Baba M.Ş. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Küçük yaştaki D.Ş.’ye tacizde bulunan G.E., hastanede geçirdiği bir günden sonra Cumhuriyet Başsavcısı tarafından sorgusu yapılmak üzere adliyeye götürüldü.