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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.08.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Ankara’da dehşet! ‘Adama ne olacaksa olsun…’

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Ankara’da dehşet! ‘Adama ne olacaksa olsun…’

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs önce defalarca bıçaklandı daha sonra ise darp edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 01.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Sakarya Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Önce karı koca ve bir kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Daha sonra taraflar arasında sözlü devam eden tartışmaya dahil olan erkek grubundan bir kişi tartıştıkları kadının kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

BIÇAKLAYAN ŞAHSI KOVALADI

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve kanlar içerisinde kalan vatandaş, yerden kalkarak kendini bıçaklayan şüpheliyi kovalamaya çalıştı. Bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşırken yaralı vatandaş ise ileride bulunan bir otomobile zarar vermek için geri döndü. Otomobile zarar vermeye çalışan yaralı, otomobilin sahibi olduğu iddia edilen kişi tarafından aldığı darbeler ve aşırı kan kaybı sonucunda yol kenarına yığıldı.

“ADAMA NE OLACAKSA OLSUN”

Olay yerinden uzaklaşmak isteyen otomobilin sürücüsüne engel olmak isteyen yaralı şahsın eşine sürücünün yanındaki kişi ise “adama ne olacaksa olsun” diyerek acılı kadına bağırdı. Acılı kadın kanlar içerisinde yerde yatan kocasına koştu.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP TAMPON YAPTI

Gözyaşları içerisinde ağır yaralanan kocasına seslenen kadının yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Çevredeki vatandaşlar yaralı şahsa ilk müdahalesini yaparken yaralının eşi ise kıyafetlerini çıkarıp şahsa tampon uyguladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kaçan bıçaklı saldırganı yakalama çalışması başlattı.

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