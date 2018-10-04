Ankara’da ‘DEAŞ okulu’
Ankara'da terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olan ve 4-9 yaşlarındaki çocuklara örgütün ideolojileri doğrultusunda eğitim verildiği belirlenen binaya operasyon düzenlendi.
Çocuklar ailelerine teslim edildi. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen Tevhid Dergisi’ne ait 4 katlı binanın sözde eğitim kurumuna dönüştürüldüğünü, küçük çocuklara örgütün ideolojileri doğrultusunda eğitim verildiğini tespit etti. Çalışmaların ardından Etimesgut’taki adrese operasyon yapıldı.
Milli Eğitim yetkilileri ve polislerin de katıldığı operasyonda, binada bulunan çocuklar, ailelerine teslim edilmek için emniyete götürüldü. Çocukların teslim edildiği aileler hakkında örgütle bağlantıları olup olmadığı yönünde inceleme başlatıldı. 4 katlı binada yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümana el konuldu, bilgisayar ve dijital materyaller emniyete götürüldü. Öğrencilere ders veren öğretmenler ile yöneticiler gözaltına alındı.
BAYANCUK DA DERS VERMİŞ
TEM ekiplerince yapılan incelemelerde DEAŞ yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklu ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’un da daha önce zaman zaman binaya gelerek toplantılar yaptığı, derslere katıldığı
belirlendi.
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