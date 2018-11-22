Ankara'da damdan dama atlamada feci son
Ankara’da 17 yaşındaki bir Rus genç feci şekilde can verdi. Damdan dama atlama sporu yapan çatıdan yere çakılarak hayatını kaybetti. Rus gencin ölüm anı ise kameralara yansıdı.
İnternet ve sosyal medyada son dönemlerde hızla yayılan Damdan Dama Atlama sporu, Ankara’da 17 yaşındaki Rus gencinin feci ölümüyle son buldu. Yenimahalle’de 6 katlı bir binanın tepesine çıkan Rus uyruklu A.F., bitişikteki apartmanın damına atlarken boşluğa düşerek öldü. A.F.’nin düşüş anı kameralara da yansıdı.
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