Ankara'da da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programla Ankara’da anılacak. Organizasyon, Kızılay Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuz Pazar günü saat 21.00’da başlayacak.

Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Otobüsleri, metro ve Ankaray da ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00 ile 16 Temmuz Pazartesi saat 04.00 arasında ulaşımı ücretsiz sağlayacak.