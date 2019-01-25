Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Tüm şehirlerin namaz saati
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bölgelerinde kılınacak olan namazın saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, yurt genelinde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, illere göre Cuma namazı saatleri
Cuma namazı saat kaçta sorusu, camilere giderek cemaatle birlikte ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm iller ve Ankara'da cuma namazı saatleri
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bu hafta Cuma namazı, Ankara'da 13.06'da kılınacak. İstanbul'da ise Cuma Namazı'nın idrak edileceği saat 13.21 olacak. Cuma saati İzmir'de 13.29, Adana'da 12.56, Antalya'da 13.14, Bursa'da ise 13.21'de olacak.
Diğer illere ait Cuma saatleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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HUTBEDE TÜRKÇE DUA EDİLİR Mİ?
Duanın belli bir dilde yapılması şart değildir. Çünkü dua kulun Yüce Allah’a yönelmesi, O’na yalvarması ve O’ndan istemesidir. Dolayısıyla kişinin ne istediğini bilecek şekilde kendi diliyle dua etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak Kur’an-ı Kerim’de yer alan veya Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen duaların mümkün olduğunca kendi aslî şekilleriyle yapılması daha uygundur. Bu itibarla hutbe dualarının da aslî biçimleriyle yapılmasına gayret edilmelidir. Bununla birlikte ikinci hutbenin sonunda, cemaatin anlayabileceği bir dilde dua yapılmasının önünde de bir engel bulunmamaktadır.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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