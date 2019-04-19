Cuma namazı Ankara'da ve diğer tüm illerde saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı, mübarek Berat Kandili'nde ibadetlerine yön vermek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cuma namazı saat kaçta sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre camilere doğru harekete geçecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara ve tüm illerin Cuma namazı saati bilgileri
Cuma namazı ile ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar, Ankara'da ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara ve diğer tüm illerin Cuma namazı saatleri hakkında bazı bilgiler
CUMA NAMAZI ANKARA'DA SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı bugün Ankara'da 12.53'te kılınacak.
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Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
CUMA NAMAZINA 3 KEZ GİTMEYENİN NİKAHI DÜŞER Mİ?
Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.
Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).
Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.
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