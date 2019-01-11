Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı Ankara'da saat kaçta kılınacak sorusu, öğle saatlerine kısa bir süre kala binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 11 Ocak tarihinde Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara ve tüm illerin Cuma namazı saati bilgileri
Cuma namazı 11 Ocak tarihinde Ankara'da saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet üzerinden yayımladığı bilgileri sorguluyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Ankara ve tüm illerin Cuma saatleri
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ankara'da Cuma namazı 11 Ocak tarihinde 13.01'de kılınacak. Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız
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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
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