Ankara’da cuma namazı saat kaçta? İşte, il il cuma namazı saatleri
Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi başkent Ankara’da da yaşayan vatandaşlar da cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor. Namaz saatinin vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Ankara’nın 13 Eylül tarihli Cuma namazı saatini internet üzerinden araştırıyor. Peki, Ankara’da Cuma namazı saat kaçta? İşte, il il cuma namazı saatleri
Öğlen saatleriyle birlikte en çok araştırılan konulardan biri de cuma namazı saati oldu. Namaz saatinin her hafta birkaç dakika fark göstermesi nedeniyle internet üzerinden cuma namazı vakitleri inceleniyor. Namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen Ankara'daki vatandaşlar da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 13 Eylül tarihli “Dünya Namaz Vakitleri” listesini inceliyor.
Cuma namazı, 13 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da 13:05'te, Ankara'da 12:50'de İzmir'de 13:13'te kılınacak. Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
Cuma namazının diğer illerde saat kaçta kılındığını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeteri olacak. Linke tıkladıktan sonra şehir seç bölümünden seçiminizi gerçekleştirip ilinizdeki namaz saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
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