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    Bu sabah Ankara ve Çanakkale'de düğmeye basıldı! Gözaltılar var…

    İHA
    03.07.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Öte yandan Ankara'da da Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.     

    Çalışma sonucunda 23'ü muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç edilen 26 asker hakkında gözaltı kararı verildi.     

    Ekipler karar doğrultusunda 2 albay, birer yarbay ve binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen ile 3 teğmenin yakalanması için operasyon başlattı.     

    ANKARA’DA BYLOCK OPERASYONU

    Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından şüphelilerden 4'ü yakalandı.     

    Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.     

    Şüphelilerin sivil oldukları öğrenildi.

     

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