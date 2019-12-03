Ankara’da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı kararı var…
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 11’i yakalandı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i de FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, diğer 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği ifade edildi.
JANDARMADA FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.
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