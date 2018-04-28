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    Ankara'da buzdolabı bomba gibi patladı... 9 aylık bebekleriyle canlarını zor kurtardılar

    İHA
    28.04.2018 - 07:04 | Son Güncelleme:

    Ankara’da 3 kişilik ailenin yaşadığı dairede buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. Dumandan zehirlenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

    Olay, gece yarısı Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2’inci katında Emre ve Elmas Ceylan çiftinin yaşadığı dairedeki buzdolabında patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan dolaptan daha sonra alevler çıkmaya başladı. Mutfaktaki diğer malzemelerin de tutuşmasıyla birlikte daire alevlere teslim oldu.

    BİDONLARLA DAİREYE SU TAŞIYIP YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

    Patlama sesiyle sarsılan Ceylan çifti, 9 aylık bebeklerini de alıp can havliyle dışarı çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Bidonlarla daireye su taşıyan baba, itfaiye ekipleri gelene dek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yükselen dumanların tüm apartmanı sarması nedeniyle diğer daireler de tahliye edildi. Bir süre sonra adrese itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı.

    Faciadan kıl payı kurtulan aile bireylerine, sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesinde bulunuldu. Anne Elmas Ceylan ve bebeği ayakta tedavi görürken, dumandan etkilendiği anlaşılan Emre Ceylan, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    İtfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
    Ankarada buzdolabı bomba gibi patladı... 9 aylık bebekleriyle canlarını zor kurtardılar

    Etiketler: Ankara , buzdolabı , NoMobil , gündem
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