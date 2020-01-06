MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kar tatili duyurusu yaptı mı?
GeriGündem Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kar tatili duyurusu yaptı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:52,Son Güncelleme:/

Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kar tatili duyurusu yaptı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği son dakika kar tatili duyurusu yaptı mı?

Ankara'da bugün veliler ve öğrenciler kar tatili haberi bekledi. 6 Ocak için kar tatili açıklaması gelmezken, şimdi gözler Ankara'da okullar yarın tatil olacak mı sorusunun cevabına çevrildi. Peki Ankara'da kar yağışının artmasının ardından Ankara Valiliği bir duyuru yaptı mı? İşte Başkentte yaşayan vatandaşlar merak ettiği soruların cevapları ve son dakika gelişmeleri

Ankara'ya komşu bir çok ilde kar tatillerinin gelmesinin ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde kar tatili olacak mı sorusunun cevabını merak etti. Günün erken saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle Sincan ilçesinde yaşayan vatandaşlar okullar bugün tatil edilecek mi sorusunun cevabını internette resmi adreslere bakarak takip ettiler.

ANKARA DA BUGÜN VE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara 6 Ocak pazartesi(bugün) için kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, şimdi gözler 7 Ocak salı günü okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına çevrildi. Ankara'da valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara'da yaşanan son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da çok bulutlu, sabah erken saatlerden itibaren bölgenin güney ve batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların etkisi altına girdiğimiz yağışlı hava kütlesi nedeni ile mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın doğu ve güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, yağış anında Ankara çevrelerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde, Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

ANKARA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR: Sabah saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın, Ankara çevrelerinde doğu ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

lçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
AnkaraÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
AkyurtÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
AltındağÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
AyaşÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
BalaÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
BeypazarıÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
ÇamlıdereÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
ÇankayaÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
ÇubukÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
ElmadağÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
EtimesgutÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
EvrenÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 3
GölbaşıÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
GüdülÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
HaymanaÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
KalecikÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
KahramankazanÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
KeçiörenÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
KızılcahamamÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
MamakÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
NallıhanÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
PolatlıÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
PursaklarÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
SincanÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
ŞereflikoçhisarÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4
YenimahalleÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle