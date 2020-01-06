Ankara'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili duyurusu yaptı mı?

Ankara'ya komşu bir çok ilde kar tatillerinin gelmesinin ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlar kentlerinde kar tatili olacak mı sorusunun cevabını merak etti. Günün erken saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle Sincan ilçesinde yaşayan vatandaşlar okullar bugün tatil edilecek mi sorusunun cevabını internette resmi adreslere bakarak takip ettiler.

ANKARA DA BUGÜN VE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara 6 Ocak pazartesi(bugün) için kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, şimdi gözler 7 Ocak salı günü okullar tatil olacak mı sorusunun cevabına çevrildi. Ankara'da valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ankara'da yaşanan son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da çok bulutlu, sabah erken saatlerden itibaren bölgenin güney ve batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların etkisi altına girdiğimiz yağışlı hava kütlesi nedeni ile mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın doğu ve güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, yağış anında Ankara çevrelerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde, Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

ANKARA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR: Sabah saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın, Ankara çevrelerinde doğu ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.