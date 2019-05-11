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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Ankara'da bugün iftar saat kaçta? Tüm iller ve Ankara iftar saatleri

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Ankara'da bugün iftar saat kaçta? Tüm iller ve Ankara iftar saatleri

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte, Ankara'da yaşayan vatandaşların da iftar saatlerine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Ramazan ayının altıncı günü iftar yapacak olan Ankara halkı Diyanet'in yayımladığı iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Peki, Ankara'da iftar bugün saat kaçta yapılacak? İşte, Ankara, İstanbul, İzmir dahil tüm illerin iftar ve sahur saatleri.

İftar saatleri, Ankara'da yaşayan vatandaşların Ramazan ayının altıncı gününde merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce tüm illerin sahur ve iftar saatlerini yayınlamıştı. Ankara halkı, iftar hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, Ankara'da iftar bugün saat kaçta? İşte, Ankara sahur ve iftar saatleri.

 Ankara'da iftar bugün saat 19:59'da yapılacak. Ankara'da diğer günlerin iftar ve sahur saatleri ise tablodaki gibi olacak.

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:5005:3112:5016:4219:5921:33
12 Mayıs 2019 Pazar03:4905:3012:5016:4320:0021:34
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:4705:2912:5016:4320:0121:36
14 Mayıs 2019 Salı03:4605:2812:5016:4320:0221:37
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:4405:2712:5016:4320:0321:39
16 Mayıs 2019 Perşembe03:4305:2612:5016:4420:0421:40
17 Mayıs 2019 Cuma03:4105:2512:5016:4420:0521:41

Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.

Ankarada bugün iftar saat kaçta Tüm iller ve Ankara iftar saatleri

Oruç sırasında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişikliklerin gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, Sahura kalkmadan oruç tutmak veya iftarda aşırı gıda alımı sindirim sorunlarına yol açmakla kalmayıp kilo alımına ciddi katkıda bulunabilir. Ağır yemeklerden ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmalıdır dedi.

 Kardiyolog hekim Prof. Dr. Mustafa Aydın, oruç tutan bireylerin kan yağlarında ve kolesterol düzeylerinde olumlu düzelmeler izlendiğini belirtti. Bu bulguların sağlıklı kişilerde oruç tutmanın kalp sağlığına olumlu katkılarının olduğunu gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın, Oruç tutanlarda damar sertliğinin daha az olduğu, insülin duyarlılığının arttığı, oruç sayesinde kalp damar sistemindeki pıhtılaşma mekanizmalarına olumlu etkilerde bulunduğu biliniyor diye konuştu.

SAHURA MUTLAKA KALKIN

 Oruç tutmanın sağlığa faydası var ama yapılan bazı yanlış uygulamalar da ciddi zararlara yol açabilir diyen ve oruç sırasında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişikliklerin gerçekleştiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

 İftar ve sahurda aşırı ve tuzlu gıda tüketimi kalp yetersizliğinde kötüleşme, hipertansiyonu olan hastalarda tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Sahura kalkmadan oruç tutmak veya iftarda aşırı gıda alımı sindirim sorunlarına yol açmakla kalmayıp kilo alımına ciddi katkıda bulunabilir. Ağır yemeklerden ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınmalıdır. Orucu açtıktan sonra şekerli gıdalardan, yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır. Aşırı ve hızlı yemek mide ve sindirim sisteminde kan akımını artırır. Bu durum kalp yetmezliği olan hastalarda ek yüklenmeye neden olabilir. İleri kalp yetersizliği olanlarda şikayetlerin artmasına neden olabilir. Gündüz içilmeyen sigaranın iftar sonrası yoğun içilmesi koroner dolaşımın olumsuz etkilenmesine neden olur. Sigaranın bırakılması veya azaltılması alınacak en etkili önlem olacaktır. İftar sırasında sıvı gıdalarla başlangıç yapıp bir süre ara verilmesi dolaşım ve sindirim sistemine ek yük bindirilmesine engel olacaktır. İftar sonrasında düzenli yürüyüşler sindirim sorunlarına engel olur ve dolaşımın düzelmesine katkı verir. Uzun açlık süresi nedeniyle iftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Sahur mutlaka yapılmalıdır. Sıvı ve lifli gıda ağırlıklı olması uzamış açlık döneminde tokluk hissi verecek ve sıvı açığı oluşmasına engel olacaktır.

MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN

 Kalp hastası olan kişilerin oruç tutması konusunda mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, Kalp krizi geçirenler, koroner damarlarına stent takılmış olan bireyler, açık kalp ameliyatı olanlar ve sürekli ilaç kullanması gereken hastaların oruç tutmasındaki karar hastalığın ciddiyet derecesine göre doktor kontrolüne göre verilmelidir. İleri derecede kalp yetersizliği olanlar, insülin bağımlı şeker hastaları ve düzensiz kan basıncı olan kişilerin oruç tutmasının sakıncalı olabileceği bilinmeli. Oruç tutan hastaların ilaç aksatması hastalığın kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle ramazan ayında ilaç alım düzeninde ayarlamalar yapılmalıdır. Günde tek doz ilaç kullanan hastaların ilaç dozunun sahur veya iftar saatlerine kaydırılması gerekebilir. Önemli olan ilacın her gün aynı saatte alınmasıdır dedi.

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