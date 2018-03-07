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    Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    Ankara'da düzenlenen 'Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. HAK-İŞ'in düzenlediği etkinlikte, Cumhuriyet Caddesi, Gar Kavşağı, Hipodrom Caddesi ve diğer yollar trafiğe kapalı olacak. Etkinliğin sonlanmasının ardından yollar yeniden trafiğe açılacak.

    Ankara'da bugün saat 09.30'da Ankara Spor Salonu'nda HAK-İŞ organizesinde düzenlenecek etkinlik dolayısıyla sabah 06.00'dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar kapanacak.

    Ankara Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

    Söz konusu toplantı nedeniyle 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 06.00'dan toplantı sona erene kadar; Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) Gar Kavşağı ile yan varyantları, Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları (altgeçit hariç), Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı'ndan Mevlana Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Talatpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) çift yönlü olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Talatpaşa Bulvarı Yenimahalle istikametine çıkış yan varyantları, Mevlana Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi Ankara Tren Garı istikametine çıkış yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi Ankara Tren Garı istikametine çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacaktır."

    Etiketler: ankara , trafik , ankara trafik yoğunluğu , gündem
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