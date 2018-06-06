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    Ankara'da bu sabah feci kaza

    DHA
    06.06.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücü Selda Var (43) ile yanındaki annesi Hatice Ulusal (62) ve kızı Derin Var (8) öldü, oğlu Deniz Var (6) ise ağır yaralandı.

    Kaza, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Ovalılar kavşağında meydana geldi. Kocaelinin Gebze ilçesinden Ankara’ya gelen İngilizce öğretmeni Selda Var yönetimindeki 34 TF 0504 otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 06 BLP 88 plakalı TIRa arkadan çarptı. Otomobilin TIR’ın dorsesinin altına girip hurdaya döndüğü kazada, sürücü Selda Var ile yanındaki annesi Hatice Ulusal olay yerinde yaşamını yitirdi. Arka koltukta oturan Selda Var’ın çocukları Derin ve Deniz Var ise ağır yaralandı.

    Ankarada bu sabah feci kaza

    Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı Derin ve Deniz Var kardeşler, ambulanslarla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından da Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Derin Var da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Deniz Varın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bu arada uzun uğraşlar sonucu çıkarılan anne ve kızının cesetleri de morga konuldu.

    Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

     

    Ankarada bu sabah feci kaza

    ATANMASI İÇİN BELGE ALMAYA ANKARA'YA GELİYORDU

    Selda Varın ağabeyi Mustafa Ulusal, kız kardeşinin, daha önce Kırşehir’e sözleşmeli İngilizce öğretmeni olarak atandığını ve görev süresi dolduktan sonra tekrar eşinin yaşadığı Gebze'ye döndüğünü söyledi. Ağabey Ulusal, kız kardeşinin, bakanlığa yaptığı müracaatla mülakattan geçerek Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğunu ve burasının kendisinden Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ıslak imzalı belge getirmesini istediğini ifade etti. Selda Var’ın da belgeleri temin etmek için Ankara’da oturan annesi Hatice Ulusal ve 2 çocuğunu da yanına alarak sabah erken saatlerde Gebze’den yola çıktıkları kaydedildi.

    Selda Var, kızı Derin Var ve annesi Hatice Ulusal’ın cenazeleri, ikindi namazı sonrasında Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

    Ankarada bu sabah feci kaza

     

    Etiketler: trafik kazası
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