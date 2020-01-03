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Caner ÜNVER- Harun ÖZALP/DHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 09:13,Son Güncelleme:/

Ankara'da boş tren raydan çıktı

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Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

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  • Ankarada boş tren raydan çıktı
  • Ankarada boş tren raydan çıktı
  • Ankarada boş tren raydan çıktı
  • Ankarada boş tren raydan çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ANKARA'da, Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. 

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı'ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu'na giderken kontrolden çıktı. Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı. Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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