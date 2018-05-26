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    Ankara'da bayrak asma kavgası! Valilikten ilk açıklama geldi

    Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/DHA
    26.05.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Ankara’da Saadet Partisi (SP) ile MHP’liler arasında çıktığı öne sürülen bayrak asma kavgasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


    Ankara’da Saadet Partisi (SP) ile MHP’liler arasında çıktığı öne sürülen bayrak asma kavgasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "26.05.2018 günü saat 01.35 sıralarında, 1071 Malazgirt Bulvarı’nda silahlı kavga olduğunun ihbar edilmesi üzerine, polis ekipleri olay yerine ivedilikle intikal etmiştir. Olay kontrol altına alındıktan sonra başlatılan soruşturma sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Tartışmanın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi taraftarlarının olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişlere müdahale ettiği, daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışmanın büyüdüğü, bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürkün kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtığı, polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırmasından sonra, Mehmet Fethi Öztürkün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği, olay hakkında görevli cumhuriyet savcısına bilgi verilerek savcının talimatı ile 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, olaya karışan 4 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, olayda silah kullandığı tespit edilen Mehmet Fethi Öztürk isimli şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verildiği ve hastanedeki tedavi işlemlerinin tamamlanmasından sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

    Etiketler: parti , gündem
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