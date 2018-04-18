Ankara'da baş döndüren trafik

BAHÇELİ, BAŞKANLIK DİVANI'NI TOPLADI

Görüşme sonrası Bahçeli, Başkanlık Divanı'nı topladı. Habertürk TV muhabiri Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, MHP liderinin Başkanlık Divanı'nı toplaması bilgilendirme amaçlı. A Takımı ile bir araya gelen Bahçeli, Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını paylaşıyor. Bahçeli'nin, erken seçim kararını geçtiğimiz hafta pazartesi günü topladığı Başkanlık Divanı'nda aldığı belirtiliyor. Bugün gerçekleşen Başkanlık Divanı toplantısı olağanüstü olarak tanımlanabilir.

MHP LİDERİ GRUP TOPLANTISINDA ÇAĞRI YAPTI

MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında erken seçim teklifini gündeme getirdi. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından siyaset dünyasında gündem bir anda değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 13.30'da gerçekleşen görüşmesinin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı.

Başbakan Binali Yıldırım, 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenleyeceği basın toplantısı öncesinde Külliye'ye gitti.

Başbakan'dan erken seçim sorusuna İngilizce cevap!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifinin ardından Başbakan Binali Yıldırım'a yaşanan gelişmeye ilişkin olarak bir soru yöneltildi. Yıldırım, gazetecilerin sorusuna "So what?" (Ne olmuş yani!) karşılığını verdi.