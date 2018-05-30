Ankara’da Bank Asya operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ silahlı örgüt mensuplarının örgütün finansmanı kapsamında elde edilen himmet paralarının akladıkları iddiasıyla 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ silahlı örgüt mensuplarının örgütün finansmanı kapsamında elde edilen himmet paralarının şüphe çekmeden aklanabilmesi için belirli tutarlar halinde Asya katılım bankası A.Ş nezdindeki muhtelif hesaplara para aktarılmasını sağlayarak bu hesaplara bloke koydurdukları iddiası ise MASAK tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan 59 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek operasyon başlatıldı. 29 şüpheli şahıs ele geçirilirken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ettiği bildirildi.