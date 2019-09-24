Ankara’da Bahçeli telaşı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle dün Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kontrol altına alındı ve altı saat sonra taburcu edildi. Bahçeli’nin dün sabah hastaneye gitmesinin ardından beyin kanaması geçirdiği iddiası yayıldı. Hastane önünde açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu iddiaları yalanladı.
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de Twitter’dan “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır” mesajını yayınladı.
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile çok sayıda MHP’li milletvekili hastaneye gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Twitter hesabından geçmiş olsun mesajını paylaştı.
ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı arayarak “geçmiş olsun” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahçeli’yi ziyaretinin ardından, “Genel durumu son derece iyi. Hafif ateşle geldi, üst solunum yolu tedavisi gördü. Evde tedavisine devam edilecek” dedi. Bahçeli, altı saat sonra taburcu oldu.
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