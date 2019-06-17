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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.06.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Ankara’da akılalmaz olay! Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

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Ankara’da akılalmaz olay! Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Ankara’da Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 6 kamyon dolusu çalıntı eşya ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine iade edilirken, eşyalarının bulunduğunu duyan vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

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  • Ankara polisi avcıları avladı
  • Ankara polisi avcıları avladı
  • Ankara polisi avcıları avladı
  • Ankara polisi avcıları avladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara'da polisin kendilerini "avcı" diye nitelendiren hırsızlık çetesi üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 6 kamyon dolusu çalıntı eşya ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara'nın değişik bölgelerinde açıktan ve çok sayıda iş yerinden hırsızlık yaparak, çaldıkları malzemeleri 4 ayrı depoda saklayan şahıslara yönelik yapılan 1 aylık çalışma neticesinde 14 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonda İvedik ve İtfaiye Meydanı'ndaki 4 ayrı depoda yapılan aramada 6 kamyon dolusu çeşitli inşaat makineleri, testereler, matkaplar, jeneratörler, komprasörler, jet taşları, kapı kilitleri, kapı kolları, pencere kolları, hidraförler, dış cephe boyaları, bakır güğümler, tepsiler, hiltiler ve kırıcılar gibi malzemeler ele geçirildi. Kendilerini "avcı" diye nitelendiren Nurettin Ç., Ramazan Ç. ve Tuncay Ç. de operasyonda gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonla 80 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 100'den fazla olayın da aydınlatılması bekleniyor.

‘UMUDUMUZU KESMİŞTİK… DÜN TELEFON GELİNCE ÇOK SEVİNDİK’

Ele geçirilen çalıntı malzemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Motosikletli Ekipler Amirliğinde sahiplerine iade edilirken, eşyalarının bulunduğunu duyan vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Malzemelerinin kışın çalındığını ve bulunma ihtimali vermediklerini söyleyen Ayten adlı kadın, "Umudumuzu kesmiştik. Arabanın camı kırıldı ona mı üzülelim, malzeme gitti ona mı üzülelim. Sabaha kadar da uyumadık, emniyet ekipleri geldi. Herhalde dedik gitti gelmeyecek. Ama dün telefon gelince çok sevindik. Hırsızlık Şube Amirliği ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Eşyalarının 2016 yılında çalındığını ve aradan geçen zamandan dolayı eşyaların bulunma ihtimali konusunda umutlarını yitirdiklerini anlatan Resul adlı vatandaş ise, "Türk polisi sağ olsun ilgilendiler. Makinelerimizin bir kısmını geri aldık. Umudumuzu artık kaybetmiştik ama sağ olsun Türk polisi ilgilendi, 3 yıl sonra da olsa makinelerimizin bir kısmına ulaştık. Hırsızlık Büro ekiplerine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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