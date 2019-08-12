Ankara'da acı bayram
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyona giderken uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt’un cenazesi dün Ankara’da toprağa verildi.
Şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Kırıkkale nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin kız kardeşi, “Gardaşım, bayramın mübarek olsun” diye seslendi. Altunyurt’un naaşı, Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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