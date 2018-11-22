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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
22.11.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Ankara'da 64 yıldır bu işi yapıyor!

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Ankara'da Arif Güngör (81) çeşitli nedenlerle hasar gören kıyafetleri 64 yıldır dikiş makinesi kullanmadan iğneyle örüp tamir ediyor. Kaybolmaya yüz tutan 'örücülük' mesleğini Çankaya'daki küçük dükkanında yaşatan Arif Güngör, "1954 yılından bu tarafa Celal Bayar, Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül ve şimdi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da kıyafetlerini onardım. Gerektiği zaman gönderiyorlar, biz de elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğan Arif Güngör, 1949 yılında ailesi ile birlikte Ankara'ya geldi. Burada ilkokul eğitimini tamamlayan Arif Güngör, farklı meslek dallarında çırak olarak çalıştı. Güngör, bir süre sonra Ankara'nın ilk örücü ustası olan Yusuf Örer ile tanıştı. Yusuf Örer'in yanında çalışmaya başlayan Arif Güngör, bu mesleği benimseyerek 1954 yılında kendi dükkanını açtı. İş yerini 1964 yılında Çankaya Necatibey Caddesi üzerinde bulunan bir pasaja taşıyan Arif Güngör, tam 54 yıldır aynı yerde mesleğini sürdürüyor. Kumaşların tamirini dikiş makinesi kullanmadan elleri ile ören Arif Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin bir dönem önde gelen isimlerinden Abdullah Gül, Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal gibi çok sayıda protokolün kıyafetlerini onardı. Güngör ayrıca yanında çırak olarak çalışan 10 kişiyi de yetiştirerek mesleğin yok olmamasını sağladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Arif Güngör, Ankara'da kendisinin yetiştirdiği yaklaşık 10 kişinin bu mesleği sürdürdüğünü söyledi. Dikiş makinesi kullanmadan giysilerin onarımını yaptığını belirten Güngör, "Terzicilikten anlamayız. Örücülük tamamen ayrı bir meslektir. Kumaşların yanıklarını, yırtıklarını eski hali gibi şekline sokmaya çalışıyoruz. El sanatı olduğu için 'el emeği göz nuru' ve 'iğneyle kuyu kazmak' gibi bir şey. Sabır isteyen bir iş" dedi.

Ankarada 64 yıldır bu işi yapıyor

‘YAŞIM 81’

1954 yılından bu yana mesleğini yapmasının nedenini, 'mesleğimi çok seviyorum' diye açıklayan Güngör, "Mesleğimi severek yapıyorum. Bakın yaşım 81. Allaha şükür sağlık durumumda çalışmaya müsait ve mesleğimi yapmaya devam ediyorum. Zevk alıyorum. Yoruluyorum haliyle ama hoşuma gidiyor, seviyorum" diye konuştu.

‘LİDERLERİN ÖRGÜCÜSÜ’

Değişik zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki pantolon ile bir ceketinin elleriyle ören Arif Güngör, ayrıca bir çok siyasetçinin giysilerini ördüğünü kaydetti. Güngör, şöyle konuştu: "1954 yılından bu tarafa Celal Bayar, Adnan Menderes, Turgut Özel, Süleyman Demirel, Abdullah Gül ve şimdi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işlerini yaptım. Gerektiği zaman gönderiyorlar, bizde elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelen bizzat milletvekilleri de var."

Bu dönem işlerinin daha yoğun olduğunu ifade eden Arif Güngör, sebebinin ise kışlık elbiselerin dolaptan çıkarıldığını belirtti.

Ankarada 64 yıldır bu işi yapıyor

‘EŞYALAR NAYLONLAŞTI’

Örücülük mesleğinin yok olmadığını söyleyen Arif Güngör, "Esasında eğer eski kumaşlardan olsaydı şimdiki kumaşlar mesleğimiz daha çok yoğun olurdu. Biliyorsunuz eşyalar basitleşti, naylonlaştı. Naylon eşyaların örülmesi zaten mümkün değil. Örülse de iyi netice vermez. Muhakkak biraz kalite olması lazım. Ama yine de kalite eksik olmayacağına göre cihanda bizim de mesleğimiz yürüyecektir."

‘ÖZAL’IN CEKETİ’

Özellikle Turgut Özal ile Süleyman Demirel'in daha çok işlerini yaptığını belirten Arif Güngör, "Turgut Özal'ın bir gün ceketi geldi. Örgü için bıraktılar. Biz onu ördük, hazırladık. O sıra Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra o ceketi almaya geldiler. Ben de onlara bir latife yaptım, 'Başbakanın ceketi olarak geldi, Cumhurbaşkanının ceketini teslim ediyorum' diye. Böyle bir durum söz konusu olmuştu" diye konuştu.

 

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