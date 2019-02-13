Ankara'da 64 ailenin hayatını karartmışlardı! Lüks hayat operasyonla sona erdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da 64 ailenin hayatını karartmışlardı! Lüks hayat operasyonla sona erdi
GeriGündem Ankara'da 64 ailenin hayatını karartmışlardı! Lüks hayat operasyonla sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
13.02.2019 - 06:44, Son Güncelleme:

Ankara'da 64 ailenin hayatını karartmışlardı! Lüks hayat operasyonla sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da 64 ailenin hayatını karartmışlardı! Lüks hayat operasyonla sona erdi

ANKARA'da, 64 aileyi ev sahibi yapma umuduyla dolandırıp 12 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri Ergün Kalay, tutuklandı. Ailelerin hayatlarını karartan suç örgütünün elde ettikleri paralarla lüks bir hayat sürdükleri ve dolandırdıkları kişilerin paraları ile otobüsler aldığı anlaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları ev sahibi yapma ümidiyle dolandırdığı tespit edilen çete elemanlarına takibe aldı. Polis, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda çetenin, kooperatif dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik yaptığını belirlediği çete elemanlarına operasyon başlattı. Ankara, İstanbul ve Isparta'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çetenin lideri olduğu saptanan Ergün Kalay ile 12 kişi gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda çete lideri Ergün Kalay’ın, iflas durumunda olan ve inşaatı yarım kalmış, belediye tarafından yıkım kararı bulunan kooperatiflerin boşluklarından yararlandığı ortaya çıktı. Ayrıca kendisini kooperatif başkanı olarak tanıtan Kalay'ın, kooperatife ait daire anahtarlarının 3 ay içerisinde teslim edileceği güvencesini verdiği tespit edildi. Kalay, hisse devri protokolü, kooperatif karar defteri gibi sahte belgeler düzenleyerek hisse devri ve satış yaptığı öğrenildi.

AYNI EVİ SATARAK 12 MİLYON TL VURGUN

Suç örgütüne yeni üyeler bulmaları konusunda çete elemanlarına talimat verdiği anlaşılan Kalay'ın, gazete ve internet sitesi üzerinden kooperatifle ilgili satış ilanı verdiği tespit edildi. Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişiye, çetenin aynı evi sattığı saptandı. Planlı ve sistematik bir yöntemle olayları bir düzen içerisinde gerçekleştiren çetenin, bu yöntemle yaklaşık 12 milyon TL vurgun yaptığı öğrenildi.

ELEBAŞI TUTUKLANDI

Suç örgütünün elde ettikleri bu haksız kazanç ile lüks bir hayat sürdükleri ve dolandırdıkları kişilerin paraları ile otobüsler aldığı anlaşıldı. 64 aileyi dolandıran çetenin lideri Ergün Kalay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"CHP-HDP-İP-ÖDP" saydı ve bu sözlerle yüklendi: PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezinde

Genç kız intihardan vazgeçti ama...

3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge artışı hakkında bilinmeyen detaylar

Tek başına cephanelik! Polisleri şaşkına uğrattı