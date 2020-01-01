MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara’da 5 DEAŞ’lı yakalandı
GeriGündem Ankara’da 5 DEAŞ’lı yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA  
Haber Giriş: 01.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Ankara’da 5 DEAŞ’lı yakalandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Ankara’da 5 DEAŞ’lı yakalandı

ANKARA Emniyet Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, DEAŞ’ın yılbaşında eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda daha önce DEAŞ saflarında yer alan ve çatışma bölgelerinde bulunan 5 teröristin ismine ulaşıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda yabancı uyruklu 5 DEAŞ’lı gözaltına alındı. DEAŞ’lıların yılbaşı gecesi eğlence mekanları ile vatandaşların toplu olarak bulunduğu kutlama alanlarına yönelik “yalnız kurt” tarzı eylem yapmayı planladığı, bunun içinde silah ve mühimat temin etmeye çalıştıkları öğrenildi. Gözaltındakilerin telefonlarında infaz ve çocuklara askeri eğitim videoları bulundu.         

False
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle