Ankara’da 5 DEAŞ’lı yakalandı

Yapılan çalışmalarda daha önce DEAŞ saflarında yer alan ve çatışma bölgelerinde bulunan 5 teröristin ismine ulaşıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda yabancı uyruklu 5 DEAŞ’lı gözaltına alındı. DEAŞ’lıların yılbaşı gecesi eğlence mekanları ile vatandaşların toplu olarak bulunduğu kutlama alanlarına yönelik “yalnız kurt” tarzı eylem yapmayı planladığı, bunun içinde silah ve mühimat temin etmeye çalıştıkları öğrenildi. Gözaltındakilerin telefonlarında infaz ve çocuklara askeri eğitim videoları bulundu.