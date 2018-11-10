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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.11.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Ankara’da 5 aylık bir bebek mezara gömülmüş şekilde bulundu

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Ankara’da 5 aylık bir bebek mezara gömülmüş şekilde bulundu

2006 yılında vefat eden annesinin mezarında gömülü bulduğu 5 aylık bebeği, çevredekilerin yardımıyla tekrar toprağa gömdü.

Ankara’da bir kişi, dua etmek için gittiği annesinin mezarında, köpekler tarafından bir kısmı çıkartılan 5 aylık bir bebek buldu. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, çevredeki kadınların yardımıyla bebeği tekrar toprağa gömerek, jandarmaya haber verdi.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mezarlığı'nda 7 Kasım Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2006 yılında hayatını kaybeden annesi Amine A.’nın mezarına giderek dua etmek isteyen Ayşe K., annesinin mezarı başında bir köpek gördü. Köpeğin uzaklaşmasını bekleyen kadın, bir türlü gitmeyen köpeğin annesinin mezarını kazdığını ve ağzında bez parçasının olduğunu gördü. Bunun üzerine hızla mezara giden Ayşe K., kimliği henüz tespit edilemeyen ve 5 aylık olduğu değerlendirilen bir bebeğin, doğumdan sonraki göbek bağındaki klemp ile birlikte annesinin mezarına üstün körü gömüldüğünü gördü. O an şok geçiren Ayşe K., köpekler tarafından bir kısmı çıkartılan bebeğin diğer kısmını da topraktan çıkarttı. Ne yapacağını şaşıran kadın, çevredeki arkadaşlarından yardım istedi.

TEKRAR TOPRAĞA GÖMEREK JANDARMAYA HABER VERDİLER

Hızla Ayşe K.’nın yanına gelen kadınlar da gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Ayşe K. bulduğu bir kazmayla arkadaşlarının da yardımıyla toprağı kazarak bebeği tekrar toprağa gömdü. Bunun üzerine kendini kötü hisseden Ayşe K. durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, 5 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, jandarma bölgesinde kalan mezarlıkta çevre güvenliği alarak durumu olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte savcıya bildirdi. İnceleme ekipleri olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına alırken, kimliği tespit edilemeyen 5 aylık bebeğin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bebeği tekrar toprağa gömen kadınların ifadesine başvurdu.

Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre, olayın aydınlatılması için tüm ekiplerin seferber olduğu öğrenildi.

“BEN TOPRAĞI KAZDIM VE BEBEĞİ ORAYA GÖMDÜK”

Korkudan bebeği tekrar toprağa gömdüklerini belirten kadınlardan biri, "Biz ekmek aldıktan sonra eve doğru gidiyorduk. Baya kadın vardı etrafta. Mezarlığın kapısının önünden geçerken bir kadın bize bağırarak ‘burada bir bebek var’ dedi. Biz de merak ettiğimiz için oraya gittik. Bir baktık ki bezin içinde bebek. Oradaki kadın 'köpekler birazını çıkarmış’ dedi bize. Bebeğe iyice bakınca, hastaneden çıkarıldığı zamanki mandalı da vardı göbeğinde. Daha sonra kadın bizden kürek istedi. Bizde kürek getirdik. Daha sonra ben toprağı kazdım ve bebeği oraya gömdük. Biz döndükten sonra oradaki kadın jandarmayı aramış” dedi.

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