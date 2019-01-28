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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)
28.01.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Ankara'da 25 araç birbirine girdi

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Ankara'da 25 araç birbirine girdi

Ankara'da buzlanma ve yoğun sis nedeniyle 25 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçların sürücülerinden Didem Soyuyüce, "Arabalar birbirine vurunca yol kapandı ve arkadan gelen herkes sırayla birbirine çarptı" dedi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesi'ndeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezinden İncek yönüne giden araçlar, sis nedeniyle görüş uzaklığının 20 metreye kadar düştüğü bölgede buzlanmanın da etkisiyle sürücülerinin kontrolünden çıktı.

Art arda kayan 25 araç, birbirine çarptı. Zincirleme kaza sonrası olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polisler, yolda önlem alırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

'HERKES SIRAYLA BİRBİRİNE ÇARPTI'

Kazaya karışan araçların sürücülerinden Didem Soyuyüce, "Buzlanma nedeniyle bütün araçlar birbirine girdi. Sisin de etkisi var tabi. Görüş mesafesi çok kısaydı. Arabalar birbirine vurunca yol kapandı ve arkadan gelen herkes sırayla birbirine çarptı" dedi.

Ankarada 25 araç birbirine girdi

Ankarada 25 araç birbirine girdi

 

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