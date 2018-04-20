Ankara’da 10 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Tandoğan istikametinde seyir halinde olan 06 FB 3428 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Üst Geçidi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızla akan trafikte sağa sola savrulan araç, 06 BN 3143 plakalı belediye temizlik aracına çarparak durabildi.

Aynı istikamette seyir halinde olan 1 askeri servis aracı, 1 panelvan ve 6 otomobil de kontrolsüz şekilde ilerleyen 06 FB 3428 plakalı otomobilden kaçmaya çalışırken birbirlerine çarptı. Servis aracındaki askerlerden yaralanan olmazken, toplamda 10 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Daha sonra araçlardan inen kazazedeler, yaralı vatandaşların yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, hurda yığınına dönen 06 FB 3428 plakalı otomobil içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların da yardımıyla çıkarılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara taşındı. 112 Acil Servis ekiplerince, kaza yerinde ilk yardım müdahalesinde bulunulan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 aracın arka arkaya dizildiği üst geçit, yaklaşık 2 saatliğine tek taraflı araç trafiğine kapandı. Bazı araçlardan yakıt ve gaz sızıntısı meydana geldi. Araçların yakıt tanklarına müdahale eden itfaiye erleri, çevrede toplanan kalabalığa gaz kokusu nedeniyle uzaklaşmalarını söyledi. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis, kaza hakkında inceleme başlattı.