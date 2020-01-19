ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2020 - 09:17,
Ankara'da 10,5 kilogram eroin ele geçirildi
ANKARA'da, Afganistan uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda 10,5 kilo eroin ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.R.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, gece yarısı M.R.A.'nın evine operasyon düzenledi. Baskında 10,5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.R.A.'nın emniyetteki islemleri sürüyor.
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