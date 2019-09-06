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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Ankara ve tüm şehirlerin Cuma namazı saati bilgisi! Cuma namazı saat kaçta?

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Ankara ve tüm şehirlerin Cuma namazı saati bilgisi! Cuma namazı saat kaçta?

Ezanın okunmasıyla birlikte camilerde kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı, birçok ilde cemaatle birlikte eda edilecek. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre camilere doğru yola çıkacak olan Müslümanlar, konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri araştırıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara ve diğer tüm iller için geçerli olan Cuma namazı saati detayları

Türkiye'nin doğusundan batısına farklı saatlerde kılınan Cuma namazı, öğle saatinde birçok vatandaşın camilere akın etmesiyle vuku bulacak. Cuma namazı saat kaçta sorusu ile camilere doğru harekete geçecek olan Müslümanlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler dahilinde o detaylar

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı, Ankara'da 6 Eylül tarihinde 12.52'de kılınacak. Diğer illerde yaşıyorsanız Cuma namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre; Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

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