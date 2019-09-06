Ankara ve tüm şehirlerin Cuma namazı saati bilgisi! Cuma namazı saat kaçta?
Ezanın okunmasıyla birlikte camilerde kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı, birçok ilde cemaatle birlikte eda edilecek. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre camilere doğru yola çıkacak olan Müslümanlar, konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri araştırıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara ve diğer tüm iller için geçerli olan Cuma namazı saati detayları
Türkiye'nin doğusundan batısına farklı saatlerde kılınan Cuma namazı, öğle saatinde birçok vatandaşın camilere akın etmesiyle vuku bulacak. Cuma namazı saat kaçta sorusu ile camilere doğru harekete geçecek olan Müslümanlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler dahilinde o detaylar
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı, Ankara'da 6 Eylül tarihinde 12.52'de kılınacak. Diğer illerde yaşıyorsanız Cuma namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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CUMA GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre; Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.
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