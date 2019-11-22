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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Ankara ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta?

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Ankara ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta?

Tüm yurtta ve Ankara'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Ankara ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, bluğ çağına erişmiş her erkeğin kılması şart olan Cuma namazı saatleri hakkında bazı bilgiler

Cuma namazı saati bilgileri, Başkent Ankara ve diğer şehirlerde yaşayan pek çok Müslüman tarafından araştırılmaya başlandı. Öğle saatlerinde pek çok vatandaşın camilere doğru harekete geçeceği Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı saatte kılınacak. Peki, 22 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İşte, Ankara ve diğer tüm illerin Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı, 22 Kasım Cuma günü İstanbul'da 12.55'de kılınacak. Ankara'da 12.40, İzmir'de 13.02, Antalya'da 12.48, Bursa'da 12.55'de eda edilecek. 

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NEDEN FARZDIR?

Fukahaya göre, cuma namazının farz oluşu, Kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Fukahanın bu konudaki delilleri ise şunlardır:

Allah, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ın zikrine gidin ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır.”

Görüldüğü gibi ayette cuma namazına gitmek emredilmiştir. Buradaki emir ise vücub ifade eden türdendir. Sa’y (amel etmek, gitmek, çalışıp çaba sarf etmek) ise ancak vacip olan bir durum içindir. Keza, ayette insanların cuma namazından geri kalmamaları için alışveriş yasaklanmıştır. Şayet cuma namazı vacip olmamış olsaydı mubâh olan alışveriş yasaklanmazdı.55 Sünnette de cuma namazının farziyetine delalet eden birçok hadis varid olmuştur. Ulema, cumanın farziyeti hususunda farklı hadisleri delil olarak kullanmıştır. Bunları şöyle zikredebiliriz:

“Cuma, cemaat halinde her Müslümana Allah’ın hakkı olarak bir vazifedir. Ancak şu dört sınıf müstesna; Başkasının mülkü olan köle, kadın, çocuk, hasta.”

“Cuma namazı, ezanı işiten kimse üzerinedir.”

“Cumaya gitmek, ihtilam gören (ergenlik çağına giren) herkese gereklidir.”

Cumanın farziyetine delil getirilen hadislerden biri de şudur:

“Muhakkak ki Allah, bu makamımda, bu ayımda, bu senemde size cumayı farz kılmıştır. Hayatımda veya benden sonra, adil olsun zalim olsun bir imamı olduğu halde hafife alarak ya da inkar ederek kim onu terk ederse, Allah onun birliğini bozsun, işini bereketli kılmasın.”

Hz. Peygamber (sav) zamanından günümüze kadar ulaşan uygulama da cuma namazının farziyeti hususunda Müslümanların icmaı olarak kabul edilmiştir.

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