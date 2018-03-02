Ankara ve Konya'da 'Nusra' operasyonu... Gözaltılar var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki olarak takibe aldığı Nusra terör örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i, Ankara ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.