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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sefer LEVENT - WASHINGTON
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Ankara ve İstanbul’u savunacak’

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
‘Ankara ve İstanbul’u savunacak’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’de DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından 37’ncisi düzenlenen yıllık konferansta, Patriot konusunda ABD’nin teklifinin incelendiğini belirterek, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemini haziran ayından itibaren alabileceğini vurguladı.

BAĞIMSIZ ÇALIŞACAKLAR

Washington’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, “Son görüşme sırasında S-400’ler için Rusya tarafından ‘haziran’ telaffuz edildi ama onun da gelmesi, gitmesi başka bir çalışma konusu. Muhtemelen Ankara ve İstanbul’un savunması olacak S-400’ün görevi. Bu Ankara olabilir, İstanbul olabilir veyahut bir sanayi bölgesi olabilir. Füze ve uçak tehdidine karşı nereleri hassas, çalışılan bir konu” dedi.

F-35 savaş uçakları ile S-400’lerin yakın konuşlandırılması durumunda birbirlerinin teknik bilgilerini alabileceğine yönelik tartışmaların anımsatılması üzerine Akar, şöyle konuştu: “S-400 Suriye’de konuşlu ama İsrail’in yakın mesafede F-35’leri var. Baltık ülkelerinde de buna benzer durumlar söz konusu. Biz diyoruz ki, ‘Gelin oturalım, teknik bakımdan yapılması gereken neyse konuşalım’. Bunları NATO sistemlerine entegre etmeyeceğiz. Milli olup da NATO için çalışan unsurlarımıza da entegre etmeyeceğiz. Bunlar bağımsız, ayrı bir şekilde çalışacaklar.”

Akar, Türkiye’nin ciddi şekilde hava ve füze tehdidine maruz olduğunu ABD’lilere anlattıklarını dile getirerek “Bizim onlara karşı hava ve savunma sistemi istememiz çok doğal. Bu, egemenlik, bağımsızlık, güvenlik ve savunma meselesi. Rusya fiyatını düşürdü, teknoloji transferi, ortak üretimi kabul etti. Süreç başladı. O zamana kadar sessiz kalan ABD’li dostlarımız iş ciddiye bindikten sonra konuşmalar ve görüşmeler arttı. Biz aynı zamanda Eurosam’dan Patriot’tan vazgeçmiş değiliz. Başından beri biz problem odaklı çalışıyoruz” dedi.

‘Ankara ve İstanbul’u savunacak’

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü. Bakan Akar tarafından güvenli bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili görüş ve talepler dile getirildi.

YPG’Yİ 40 KM’NİN DIŞINA ÇIKARIN

MİLLİ Savunma Bakanı Akar, Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölge konusunda şöyle konuştu: “Niye orada 30-40 kilometreden bahsediyoruz? Son zamanlarda teröristler maket uçaklara patlayıcı koyarak ülkemizdeki karakollarımıza, insanlarımıza karşı kullanıyorlar. Biz teröristleri alın, silahlarını toplayın, bunları 30-40 kilometrenin dışına çıkarın diyoruz. PKK eşittir YPG. Ne isim kullanırlarsa kullansınlar bunlar aynı. Maalesef ABD, Suriye’de kalan DEAŞ kalıntılarına göre oldukça orantısız bir şekilde YPG’ye büyük miktarda silah, mühimmat ve ağır askeri donanım sağlıyor. Hiçbir kısa süreli taktiksel değerlendirme bu politikayı haklı çıkaramaz.”

PENTAGON’A RAKİP OLACAK

AKAR, Ankara’da yapılması planlanan yeni karargâh projesinde gelinen son durumu da “Ayyıldız projemiz var. Öyle bir bina yaptık ki Pentagon’a rakip olacak. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık, ‘devam’ talimatını verdiler” diye açıkladı.

FETÖ’NÜN ABD’DE 800 MİLYON DOLAR GELİRİ VAR

ABD ile ikili ilişkilerde bir diğer hassas konunun FETÖ olduğunu ifade eden Bakan Akar şöyle devam etti: “ABD’nin, bu örgütün lider kadrosu ve elebaşı dahil haklarındaki iade etme taleplerimize yanıt vermelerini bekliyoruz. Maalesef bu darbe girişiminin lideri olan Fetullah Gülen, bu girişimin herhangi bir sonucuyla karşılaşmadan Pensilvanya’daki evinde yaşamaya devam etmektedir. Bu terörist grup, ABD’de serbestçe hareket etmeyi ve ticaret yapmayı sürdürmektedir. Gülen’in sadece ABD’deki okullarından yıllık geliri 800 milyon dolardır. FETÖ’nün ABD tarafından da milli bir güvenlik tehdidi olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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