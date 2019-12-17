Ankara ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

İstanbul ve Başkent Ankara’da elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul ve Ankara ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. BEDAŞ ve Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintisi programını paylaşarak bilgilendirmede bulundu. Peki, Ankara ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ve Ankara’ya ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında elektrik verilemiyor. BEDAŞ ve Başkent EDAŞ, elektrik kesintisi yaşanacak il ve ilçeleri paylaştı. İşte BEDAŞ ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı...



BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



17 Aralık 2019 Salı günü planlı kesinti programı- SULTAN SELİM Mh., HÜMEYRA Sk., TURAN Sk., LALEGÜL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32321-9822 T.M.)



- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., SERBEST Sk., MUHABBET Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32282-25033)

- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32444-25080-25297)



- YAVUZ SELİM Mh., 26/12B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32545-18594)



- TALATPAŞA Mh., 1034. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32702-20668 DEPAR 1 / 21626 DEPAR 1)

- MERKEZ Mh., KIRKMERDİVEN Cd., HATUNİYE Sk., KUTUCU Sk., BÜLBÜLDERE Cd., İDRİS KÖŞKÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32733-8034)



- ÇINAR Mh., 1427. Sk., 1422. Sk., SİVAS KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32781-22287)



- BAĞLARÇEŞME Mh., BAĞLARÇEŞME Cd., 1187. Sk., 1188. Sk., 1189. Sk., 1207. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32782-20894)



- ORUÇREİS Mh., 556. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32802-18212)



- KANARYA Mh., 2.ARIKUŞU Sk., 1.BİRLİK Cd., İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32823-11611)



- NAMIK KEMAL Mh., ORKİDE Cd., OKTAY RIFAT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32841-21601)



- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32798-

9007,9254,9634,9385,9834,9321,9663,9770,9031,9074,9164,9516,9019)



- KANARYA Mh., ATMACA Sk., GÜVERCİN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32824-11610)

- HÜRRİYET Mh., KÖŞK Cd., YENİ MAHALLE Mh., 501. Sk., 502. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32848-28412)

- İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32852-23226 23297 23355 23399 23331 23089 23067 23377 23785 23382 23323 23783 23019 23038 23395 23013 23037 23579 23179 23024 23275 23068 23028 23444 23356 23615 23346 23347 23348 23570 23624 23071 23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 23747 23309 23607 23613 23307 23574 23732 23696 )



- ÇAĞLAYAN Mh., LEVENT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32867-9327 T.M. İLGİLİ DEPARI)



- İNÖNÜ Mh., 26/10G Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32871-18701)



- SÜTLÜCE Mh., KISA BAYIR Sk., ÇELEBİ Sk., TALİP PAŞA CAMİ Sk., BEKÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32899-9369 T.M. İLGİLİ DEPAR)



- BEBEK Mh., CEMRE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32900-3061)



- ERGENEKON Mh., CUMHURİYET Cd., PROF. DR. CELAL ÖKER Sk., HALASKARGAZİ Cd., PAPA RONCALLİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32914-3171)



- ERGENEKON Mh., YUNUSBEY Sk., CUMHURİYET Cd., PAPA RONCALLİ Sk., KAYA HATUN Sk., ÇİMEN Sk., SELBAŞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32917-3140)



- BALABAN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32876-28885-30516-28560-29066)



- TALATPAŞA Mh., OĞUZBEY Sk., KİRAZLIYURT ÇIKMAZI Sk., KİRAZLIYURT Sk., BEYÖZÜ Sk., ÇELEBİ Cd., ASLIHAN Sk., ULAŞ Sk., CEM Sk., TOMURCUK Sk., GÜLÇAVUŞ Sk., KERVAN Sk., ZEYBEK Sk., KARACA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32880-9425 T.M.)



- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32885-28135)



- YEŞİLPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-18:0032887-28829)



- ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32888-28206)



- GÜRSEL Mh., FESTİVAL Sk., KAĞITHANE Cd., SERKAN Sk., IŞIKLI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32878-9358 T.M.)

- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32894-9890,9891,9897,9892,9893,9894,9932,9931,9895 T.M.)



- ERGENEKON Mh., SELBAŞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32913-3166)



- ERGENEKON Mh., CEBEL TOPU Sk., ÇİMEN Sk., CUMHURİYET Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., PAPA RONCALLİ Sk., İNÖNÜ Mh., CEBEL TOPU Sk., CUMHURİYET Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., KÜÇÜK BAYIR Sk., PAPA RONCALLİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32920-3175)



- BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32922-3723)



- BOZKURT Mh., BARUTHANE Cd., BİLEZİKÇİ Sk., DERE Sk., DOLAPDERE Cd., ERGENEKON Cd., EŞREF EFENDİ Sk., POYRAZ Sk., SEYMEN Sk., CUMHURİYET Mh., ERGENEKON Cd., HALASKARGAZİ Cd., SAKSI Sk., ERGENEKON Mh., DOLAPDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., KAYA HATUN Sk., POYRAZ Sk., TAY Sk., YUNUSBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32923-3250)

- CUMHURİYET Mh., DERGAH Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32941-28313)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1469. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32934-258850)



- DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., MUTASARRIF Sk., YÜKSEKLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 22:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32945-2426 TM)



- TARABYA Mh., ORDULULAR Sk., YILMAZ Sk., ÇARDAK Sk., AYDINEVLER GÜL Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32950-)

- CENNET Mh., MEVLANA Cd., HÜRRİYET Cd., TUNÇ Sk., YEŞİL YUVA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32972-11661)



- CENNET Mh., BARBAROS Cd., HÜRRİYET Cd., KUTLU Sk., ÖZEN Sk., 1.YILDIRIM Sk., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32977-11226)



- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32981-28222)



- MİTHATPAŞA Mh., 2.ORKİDE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32986-9957 T.M.)



- GÜNEŞTEPE Mh., GONCA Sk., MİSKET Sk., ŞEHİT ÖZCAN CANİK Sk., GÜNGÖREN Cd., ÇAVUŞ Sk., ADANIR Sk., MÜŞKÜLE Sk., ZÜHRE Sk., SEMA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33002-764)



- ORTAMAHALLE Mh., GÖKSU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32985-8761)



- GÜNEŞTEPE Mh., ANİBAL Sk., GÜNEŞLİ Sk., GÜNGÖREN Cd., ÇEKİRDEKSİZ Sk., BAĞLAR Cd., ŞAHİKA Sk., NURCAN Sk., REZAKİ Sk., TUNA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33003-136)



- MEŞRUTİYET Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32967-3374-3778-3329-3033-3973-3369-3056-3383)



- ERGENEKON Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32968-3166)



- ERGENEKON Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32969-3166)



- CENNET Mh., ALPARSLAN Cd., DENİZ Sk., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32973-11662)



- CENNET Mh., GÜNEŞ Sk., HÜRRİYET Cd., MEHTAP Sk., TAŞDELEN Sk., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32975-11817)

- KOCATEPE Mh., 16. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32984-8671)



- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33019-28002)



- 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33021-28180)



- OSMANGAZİ Mh., 3117. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33032-27434)



- CUMHURİYET Mh., ŞİMŞEK Sk., GÜRPINAR YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33051-22770)

- CENNET Mh., HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33014-11817)



- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ÇAVUŞ Sk., BARIŞ Sk., SANAYİ Cd., TÜRKGÜCÜ Sk., BLOKLAR Sk., SİTE 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33053-31563)



- SAKIZAĞACI Mh., CEVİZLİ YALI Sk., HAVLUCULAR Sk., HEYET Sk., KENNEDY Cd., KÜÇÜK YALI Sk., RÜYA Sk., ŞİNASİ GÜRÜNLÜ Sk., TAŞHAN Cd., TAYYARE MEYDANI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33054-1264)



- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33028-21549)



- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33029-21696)



- OSMANGAZİ Mh., TERAZİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33030-27020 TM DEPAR 3)



- CUMHURİYET Mh., ÖZLEM Cd., GAMZE Sk., ERKAL Sk., ÖZGE Sk., ARAS Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33031-22112)

- DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., ASLAN Sk., AYNALIPEMBE Sk., CAMİMEYDANI Sk., ÇİTLENBİK ÇIKMAZI Sk., DİKİLİTAŞ Sk., EMİRHAN Cd., KARDEŞLER Sk., KARAKIŞ Sk., KARAKOL ÇIKMAZI Sk., KARDEŞLER ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT CAHİT GÖKALP Sk., TOHUM Sk., SİNCAP Sk., SETÜSTÜ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33057-3506)



- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., HADIMKÖY YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33025-20312)



- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33027-20201)



- CUMHURİYET Mh., ÇORUH Sk., YILDIRAY ÇINAR Sk., ULUDAĞ Sk., EVREN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33046-21705)

- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., BASMACI Sk., İSKELE Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33047-21742 TM DEPAR 11)



- CUMHURİYET Mh., ŞİMŞEK Sk., LİSE Sk., YILDIRAY ÇINAR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33048-21428)

- ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33055-31332)



- HÜRRİYET Mh., AKGÜN Sk., ÇORUH Sk., KIRCAALİ Sk., MURAT Sk., İZCİ Sk., ŞENCAN Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., MARTI Sk., FİLİBE Sk., ZÜMRÜT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33059-31655)



- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33072-4018-4028-4188)



- SAHİL Mh., MARMARA Cd., KOCATEPE Cd., AYÇA Sk., ASMAGÜL Sk., DOKTORLAR Sk., ÇAVDAR Sk., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33074-21755-27296TM)



- HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33084-28926 )



- HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33087-29451)



- BEKİRLİ Mh., ÇATALCA Cd., İNCİRLİ Cd., BEKİRLİ Cd.DESİ Sk., CAMİ KUYUSU Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33098-25013-26075 )



- BAHÇELİEVLER Mh., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., HAREKET ORDUSU Sk., NEYZEN Sk., ALİ REŞAT PAŞA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., NURETTİNPAŞA Sk., YASEMİNLİ Sk., ÇINARLI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33101-096)



- YENİDOĞAN Mh., 41 Sk., 41/1 Sk., 41/2 Sk., 41/3 Sk., 45/1 Sk., 45/2 Sk., 45/2A Sk., 45/6 Sk., 46 Sk., 46/3 Sk., 48 Sk., 50 Sk., 50/3 Sk., 50/4 Sk., 50/8 Sk., 58 BULVAR Cd., MEYDAN Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., NURİPAŞA Mh., 58 BULVAR Cd., 60/2 Sk., 61/1 Sk., 61/2 Sk., 63/1 Sk., 63/5 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33105-1061)



- HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33086-28234)



- SÜMER Mh., 18 Sk., 19 Sk., 3 Sk., 3/3 Sk., 3/4 Sk., 3/5 Sk., 30 Sk., 30/1 Sk., 30/10 Sk., 30/13 Sk., 30/5 Sk., 30/6 Sk., 4/1 Sk., 6 Sk., 6/1 Sk., 6/5 Sk., 8 Sk., ADNAN KAHVECİ Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33103-1816)



- YENİDOĞAN Mh., 42/4 Sk., 42/5 Sk., 46 Sk., 46/3 Sk., 48 Sk., 50 Sk., 50/1 Sk., 50/5 Sk., 50/6 Sk., 50/8 Sk., 58 BULVAR Cd., 58/1 Sk., 58/2 Sk., 58/3 Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., GÖKALP Mh., 58/5 Sk., 58/3 Sk., 58 BULVAR Cd., NURİPAŞA Mh., 59 Sk., 60 Sk., 60/2 Sk., 60/3 Sk., 61 Sk., 63 Sk., İSA YUSUF ALPTEKİN Sk., MERV Cd., SEBAHATTİN ZEREN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33104-1359)



- KARTALTEPE Mh., BAHÇESARAY Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33118-1843)



- FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., GÖKUN Cd., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd.DESİ Sk., ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., SAYALAR Mh., ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında HALLAÇLI Mh.,



- BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33102-25837-25857-25010-25559-26253-26091-25011-26046-26004-25980-25827-25870-25016-25457-26147-26206-26267-26090-25017-25018-25776-25535-25021-25825-26184-25575-25989-25020-26567-26568-26578-25999-25092-26051-25022-25033)BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMIAkyurt09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ÇANKIRIBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: ÇANKIRIBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSARBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRIBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: 32

BAŞKENT EDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

AKYURT

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: 32

ALTINDAĞ

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: 32

AYAŞ

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAYAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAYAŞ - Sokak: BAŞAYAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET - Sokak: BAŞBEREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET - Sokak: AYAŞ ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: BAVLAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: AYAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: İNCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: AÇELYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA - Sokak: KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT - Sokak: BAYAT

Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:

Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

Belde/Köy: ORTABEREKET - Mahalle:

Belde/Köy: PINARYAKA - Mahalle: 09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: AYAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: İNCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: AÇELYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle: 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: YEŞİL BAHÇELİ EVLER 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: ARIKLAR MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: YUSUF GÜL GÖK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: TUNA BOYLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI - Sokak: ARIKLAR GİRİŞİ YOLU

BEYPAZARI

09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ALAADDİN

ÇANKAYA

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAKÖY K.Y.K.SERP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 5009 10:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: 1427

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: 1459

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1507/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1507/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1507

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1508/2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1462

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1471

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1427

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1508/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1504 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: YELKENLİ 22:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 452

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: BECERİKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: DR.MEDİHA ELDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: MEŞRUTİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: MİTHATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: KIZILIRMAK 10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2808 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DİKMEN - Sokak: 635 09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: CEZAYİR 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 50.YIL - Sokak: 106

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 50.YIL - Sokak: MÜNZEVİLER

ÇUBUK

09:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ABDÜLHAMİTHAN 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU - Sokak: AKKUZULU

ELMADAĞ

09:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLDERE FATİH - Sokak: AVCILAR

ETİMESGUT

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1581

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1602 10:05 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1039

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1040

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BELPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ETİMESGUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KEPİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1035

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA 09:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKER - Sokak: ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ

GÖLBAŞI

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT

GÜDÜL

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER

Belde/Köy: SALİHLER - Mahalle:

HAYMANA

10:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: BÜNYAMİN ADACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: KIZIL YOKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: TOKİ

KALECİK

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİKKÖY - Sokak: ÇİFTLİKKÖY 11:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HALİTCEVRİASLANGİL - Sokak: GÜMÜŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HALİTCEVRİASLANGİL - Sokak: OVABAĞI MEVKİ 13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT - Sokak: EMENAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT - Sokak: ŞENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT - Sokak: BAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMA SARAY - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANŞA KALE - Sokak: ÇANSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: KARATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: AYRANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: GÖKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: EBRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: KAYIKBAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: AĞILKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KAZANKAYA 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUĞRA - Sokak: BUĞRA

MAMAK

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: 110/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: ELMALI 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 530/1 11:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 509 10:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHTAP - Sokak: MAMAK 10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 513

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 514

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 526

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 649

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 667

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 669

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 650

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 294

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 668

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR - Sokak: 599

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR - Sokak: 294

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR - Sokak: 639/2 11:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: ŞEHİTLER

POLATLI

09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACITUĞRUL - Sokak: HACITUĞRUL MÜCAVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KUŞCU MÜCAVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN

Belde/Köy: KUŞCU - Mahalle:

Belde/Köy: YENİDOĞAN - Mahalle:

SİNCAN

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FOSFOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FİNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇENGEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: CİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FAMİLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PLEVNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LEVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: EĞRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NERGİZ 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BACI 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: CUMHURİYET.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 556

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 548

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: KAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 546

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 555

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 558

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 547

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 518

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 429

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 560

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 541

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 38.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 551

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 37.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 559

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 45

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 520

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 563

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 512

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 538

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 40

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 554

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 513

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 535

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 534/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 439

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 537

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 536

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 30

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 392

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 383

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 390

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 396

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 397

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 413

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 411

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 415

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 42

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 424

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 507

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 514

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 521

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 524

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 525

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 531

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 532

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 528

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 539

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 543

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 1117

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 1102

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERKEKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERKEKSU - Sokak: ERKEKSU 11:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: CANSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: COŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇİÇEKAÇTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇİZİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇAKMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 181

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/8

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 185

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇATALCA

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