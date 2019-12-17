Ankara ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
İstanbul ve Ankara'da ikamet eden vatandaşların ana gündem konusu elektrik kesintisi oldu. 'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt elektrik dağıtım şirketlerinden geldi. BEDAŞ ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programını paylaştı. Peki, Ankara ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
İstanbul ve Başkent Ankara’da elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul ve Ankara ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. BEDAŞ ve Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintisi programını paylaşarak bilgilendirmede bulundu. Peki, Ankara ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul ve Ankara’ya ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında elektrik verilemiyor. BEDAŞ ve Başkent EDAŞ, elektrik kesintisi yaşanacak il ve ilçeleri paylaştı. İşte BEDAŞ ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı...
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
17 Aralık 2019 Salı günü planlı kesinti programı- SULTAN SELİM Mh., HÜMEYRA Sk., TURAN Sk., LALEGÜL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32321-9822 T.M.)
- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., SERBEST Sk., MUHABBET Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32282-25033)
- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32444-25080-25297)
- YAVUZ SELİM Mh., 26/12B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32545-18594)
- TALATPAŞA Mh., 1034. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32702-20668 DEPAR 1 / 21626 DEPAR 1)
- MERKEZ Mh., KIRKMERDİVEN Cd., HATUNİYE Sk., KUTUCU Sk., BÜLBÜLDERE Cd., İDRİS KÖŞKÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32733-8034)
- ÇINAR Mh., 1427. Sk., 1422. Sk., SİVAS KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32781-22287)
- BAĞLARÇEŞME Mh., BAĞLARÇEŞME Cd., 1187. Sk., 1188. Sk., 1189. Sk., 1207. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32782-20894)
- ORUÇREİS Mh., 556. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32802-18212)
- KANARYA Mh., 2.ARIKUŞU Sk., 1.BİRLİK Cd., İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32823-11611)
- NAMIK KEMAL Mh., ORKİDE Cd., OKTAY RIFAT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32841-21601)
- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32798-
9007,9254,9634,9385,9834,9321,9663,9770,9031,9074,9164,9516,9019)
- KANARYA Mh., ATMACA Sk., GÜVERCİN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32824-11610)
- HÜRRİYET Mh., KÖŞK Cd., YENİ MAHALLE Mh., 501. Sk., 502. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32848-28412)
- İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32852-23226 23297 23355 23399 23331 23089 23067 23377 23785 23382 23323 23783 23019 23038 23395 23013 23037 23579 23179 23024 23275 23068 23028 23444 23356 23615 23346 23347 23348 23570 23624 23071 23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 23747 23309 23607 23613 23307 23574 23732 23696 )
- ÇAĞLAYAN Mh., LEVENT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32867-9327 T.M. İLGİLİ DEPARI)
- İNÖNÜ Mh., 26/10G Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32871-18701)
- SÜTLÜCE Mh., KISA BAYIR Sk., ÇELEBİ Sk., TALİP PAŞA CAMİ Sk., BEKÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32899-9369 T.M. İLGİLİ DEPAR)
- BEBEK Mh., CEMRE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32900-3061)
- ERGENEKON Mh., CUMHURİYET Cd., PROF. DR. CELAL ÖKER Sk., HALASKARGAZİ Cd., PAPA RONCALLİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32914-3171)
- ERGENEKON Mh., YUNUSBEY Sk., CUMHURİYET Cd., PAPA RONCALLİ Sk., KAYA HATUN Sk., ÇİMEN Sk., SELBAŞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32917-3140)
- BALABAN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32876-28885-30516-28560-29066)
- TALATPAŞA Mh., OĞUZBEY Sk., KİRAZLIYURT ÇIKMAZI Sk., KİRAZLIYURT Sk., BEYÖZÜ Sk., ÇELEBİ Cd., ASLIHAN Sk., ULAŞ Sk., CEM Sk., TOMURCUK Sk., GÜLÇAVUŞ Sk., KERVAN Sk., ZEYBEK Sk., KARACA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32880-9425 T.M.)
- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32885-28135)
- YEŞİLPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-18:0032887-28829)
- ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32888-28206)
- GÜRSEL Mh., FESTİVAL Sk., KAĞITHANE Cd., SERKAN Sk., IŞIKLI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32878-9358 T.M.)
- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32894-9890,9891,9897,9892,9893,9894,9932,9931,9895 T.M.)
- ERGENEKON Mh., SELBAŞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32913-3166)
- ERGENEKON Mh., CEBEL TOPU Sk., ÇİMEN Sk., CUMHURİYET Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., PAPA RONCALLİ Sk., İNÖNÜ Mh., CEBEL TOPU Sk., CUMHURİYET Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., KÜÇÜK BAYIR Sk., PAPA RONCALLİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32920-3175)
- BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32922-3723)
- BOZKURT Mh., BARUTHANE Cd., BİLEZİKÇİ Sk., DERE Sk., DOLAPDERE Cd., ERGENEKON Cd., EŞREF EFENDİ Sk., POYRAZ Sk., SEYMEN Sk., CUMHURİYET Mh., ERGENEKON Cd., HALASKARGAZİ Cd., SAKSI Sk., ERGENEKON Mh., DOLAPDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., KAYA HATUN Sk., POYRAZ Sk., TAY Sk., YUNUSBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32923-3250)
- CUMHURİYET Mh., DERGAH Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32941-28313)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1469. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32934-258850)
- DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., MUTASARRIF Sk., YÜKSEKLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 22:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32945-2426 TM)
- TARABYA Mh., ORDULULAR Sk., YILMAZ Sk., ÇARDAK Sk., AYDINEVLER GÜL Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32950-)
- CENNET Mh., MEVLANA Cd., HÜRRİYET Cd., TUNÇ Sk., YEŞİL YUVA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32972-11661)
- CENNET Mh., BARBAROS Cd., HÜRRİYET Cd., KUTLU Sk., ÖZEN Sk., 1.YILDIRIM Sk., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32977-11226)
- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32981-28222)
- MİTHATPAŞA Mh., 2.ORKİDE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32986-9957 T.M.)
- GÜNEŞTEPE Mh., GONCA Sk., MİSKET Sk., ŞEHİT ÖZCAN CANİK Sk., GÜNGÖREN Cd., ÇAVUŞ Sk., ADANIR Sk., MÜŞKÜLE Sk., ZÜHRE Sk., SEMA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33002-764)
- ORTAMAHALLE Mh., GÖKSU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32985-8761)
- GÜNEŞTEPE Mh., ANİBAL Sk., GÜNEŞLİ Sk., GÜNGÖREN Cd., ÇEKİRDEKSİZ Sk., BAĞLAR Cd., ŞAHİKA Sk., NURCAN Sk., REZAKİ Sk., TUNA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33003-136)
- MEŞRUTİYET Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32967-3374-3778-3329-3033-3973-3369-3056-3383)
- ERGENEKON Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32968-3166)
- ERGENEKON Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32969-3166)
- CENNET Mh., ALPARSLAN Cd., DENİZ Sk., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32973-11662)
- CENNET Mh., GÜNEŞ Sk., HÜRRİYET Cd., MEHTAP Sk., TAŞDELEN Sk., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32975-11817)
- KOCATEPE Mh., 16. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32984-8671)
- GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33019-28002)
- 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33021-28180)
- OSMANGAZİ Mh., 3117. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33032-27434)
- CUMHURİYET Mh., ŞİMŞEK Sk., GÜRPINAR YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33051-22770)
- CENNET Mh., HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33014-11817)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ÇAVUŞ Sk., BARIŞ Sk., SANAYİ Cd., TÜRKGÜCÜ Sk., BLOKLAR Sk., SİTE 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33053-31563)
- SAKIZAĞACI Mh., CEVİZLİ YALI Sk., HAVLUCULAR Sk., HEYET Sk., KENNEDY Cd., KÜÇÜK YALI Sk., RÜYA Sk., ŞİNASİ GÜRÜNLÜ Sk., TAŞHAN Cd., TAYYARE MEYDANI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33054-1264)
- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33028-21549)
- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33029-21696)
- OSMANGAZİ Mh., TERAZİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33030-27020 TM DEPAR 3)
- CUMHURİYET Mh., ÖZLEM Cd., GAMZE Sk., ERKAL Sk., ÖZGE Sk., ARAS Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33031-22112)
- DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., ASLAN Sk., AYNALIPEMBE Sk., CAMİMEYDANI Sk., ÇİTLENBİK ÇIKMAZI Sk., DİKİLİTAŞ Sk., EMİRHAN Cd., KARDEŞLER Sk., KARAKIŞ Sk., KARAKOL ÇIKMAZI Sk., KARDEŞLER ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT CAHİT GÖKALP Sk., TOHUM Sk., SİNCAP Sk., SETÜSTÜ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33057-3506)
- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., HADIMKÖY YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33025-20312)
- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33027-20201)
- CUMHURİYET Mh., ÇORUH Sk., YILDIRAY ÇINAR Sk., ULUDAĞ Sk., EVREN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33046-21705)
- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., BASMACI Sk., İSKELE Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33047-21742 TM DEPAR 11)
- CUMHURİYET Mh., ŞİMŞEK Sk., LİSE Sk., YILDIRAY ÇINAR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33048-21428)
- ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33055-31332)
- HÜRRİYET Mh., AKGÜN Sk., ÇORUH Sk., KIRCAALİ Sk., MURAT Sk., İZCİ Sk., ŞENCAN Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., MARTI Sk., FİLİBE Sk., ZÜMRÜT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33059-31655)
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33072-4018-4028-4188)
- SAHİL Mh., MARMARA Cd., KOCATEPE Cd., AYÇA Sk., ASMAGÜL Sk., DOKTORLAR Sk., ÇAVDAR Sk., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33074-21755-27296TM)
- HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33084-28926 )
- HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33087-29451)
- BEKİRLİ Mh., ÇATALCA Cd., İNCİRLİ Cd., BEKİRLİ Cd.DESİ Sk., CAMİ KUYUSU Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33098-25013-26075 )
- BAHÇELİEVLER Mh., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., HAREKET ORDUSU Sk., NEYZEN Sk., ALİ REŞAT PAŞA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., NURETTİNPAŞA Sk., YASEMİNLİ Sk., ÇINARLI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33101-096)
- YENİDOĞAN Mh., 41 Sk., 41/1 Sk., 41/2 Sk., 41/3 Sk., 45/1 Sk., 45/2 Sk., 45/2A Sk., 45/6 Sk., 46 Sk., 46/3 Sk., 48 Sk., 50 Sk., 50/3 Sk., 50/4 Sk., 50/8 Sk., 58 BULVAR Cd., MEYDAN Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., NURİPAŞA Mh., 58 BULVAR Cd., 60/2 Sk., 61/1 Sk., 61/2 Sk., 63/1 Sk., 63/5 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33105-1061)
- HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33086-28234)
- SÜMER Mh., 18 Sk., 19 Sk., 3 Sk., 3/3 Sk., 3/4 Sk., 3/5 Sk., 30 Sk., 30/1 Sk., 30/10 Sk., 30/13 Sk., 30/5 Sk., 30/6 Sk., 4/1 Sk., 6 Sk., 6/1 Sk., 6/5 Sk., 8 Sk., ADNAN KAHVECİ Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33103-1816)
- YENİDOĞAN Mh., 42/4 Sk., 42/5 Sk., 46 Sk., 46/3 Sk., 48 Sk., 50 Sk., 50/1 Sk., 50/5 Sk., 50/6 Sk., 50/8 Sk., 58 BULVAR Cd., 58/1 Sk., 58/2 Sk., 58/3 Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., GÖKALP Mh., 58/5 Sk., 58/3 Sk., 58 BULVAR Cd., NURİPAŞA Mh., 59 Sk., 60 Sk., 60/2 Sk., 60/3 Sk., 61 Sk., 63 Sk., İSA YUSUF ALPTEKİN Sk., MERV Cd., SEBAHATTİN ZEREN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33104-1359)
- KARTALTEPE Mh., BAHÇESARAY Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33118-1843)
- FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., GÖKUN Cd., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd.DESİ Sk., ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., SAYALAR Mh., ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında HALLAÇLI Mh.,
- BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33102-25837-25857-25010-25559-26253-26091-25011-26046-26004-25980-25827-25870-25016-25457-26147-26206-26267-26090-25017-25018-25776-25535-25021-25825-26184-25575-25989-25020-26567-26568-26578-25999-25092-26051-25022-25033)BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMIAkyurt09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ÇANKIRIBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: ÇANKIRIBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSARBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRIBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: 32
BAŞKENT EDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
AKYURT
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: 32
ALTINDAĞ
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR - Sokak: 32
AYAŞ
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHMUHİTTİN - Sokak: ALAY MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞAYAŞ - Sokak: BAŞAYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET - Sokak: BAŞBEREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞBEREKET - Sokak: AYAŞ ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKLER - Sokak: BAVLAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: AYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: İNCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: AÇELYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERUZ - Sokak: FERUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTABEREKET - Sokak: ORTABEREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PINARYAKA - Sokak: KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAYAT - Sokak: BAYAT
Belde/Köy: FERUZ - Mahalle:
Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
Belde/Köy: ORTABEREKET - Mahalle:
Belde/Köy: PINARYAKA - Mahalle:
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: AYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: İNCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUYOL - Sokak: AÇELYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
|10:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI
BEYPAZARI
|09:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ALAADDİN
ÇANKAYA
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAKÖY K.Y.K.SERP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 5009
|10:00 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: 1427
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUKURAMBAR - Sokak: 1459
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1507/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1507/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1507
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1508/2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1462
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1471
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1427
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1508/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1504
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLUKENT - Sokak: YELKENLİ
|22:00 - 06:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 452
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOCATEPE - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: BECERİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: DR.MEDİHA ELDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: MEŞRUTİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: MİTHATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜLTÜR - Sokak: KIZILIRMAK
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2808
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DİKMEN - Sokak: 635
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIZEVLER - Sokak: CEZAYİR
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 50.YIL - Sokak: 106
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 50.YIL - Sokak: MÜNZEVİLER
ÇUBUK
|09:00 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZSELİM - Sokak: ABDÜLHAMİTHAN
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKUZULU - Sokak: AKKUZULU
ELMADAĞ
|09:00 - 16:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLDERE FATİH - Sokak: AVCILAR
ETİMESGUT
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1581
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞUZLAR - Sokak: 1602
|10:05 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1039
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1040
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BELPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ETİMESGUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KEPİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1035
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: BAĞLICA
|09:30 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEKER - Sokak: ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ
GÖLBAŞI
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEYURT - Sokak: TEPEYURT
GÜDÜL
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GARİPÇE - Sokak: GARİPÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: SALİHLER - Mahalle:
HAYMANA
|10:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEYRAN - Sokak: BÜNYAMİN ADACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: KIZIL YOKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: TOKİ
KALECİK
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİKKÖY - Sokak: ÇİFTLİKKÖY
|11:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HALİTCEVRİASLANGİL - Sokak: GÜMÜŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HALİTCEVRİASLANGİL - Sokak: OVABAĞI MEVKİ
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT - Sokak: EMENAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT - Sokak: ŞENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİKEMALŞENYURT - Sokak: BAĞCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMA SARAY - Sokak: İSTASYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANŞA KALE - Sokak: ÇANSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: AYRANCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: GÖKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: EBRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKDERE - Sokak: KAYIKBAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: AĞILKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KAZANKAYA
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BUĞRA - Sokak: BUĞRA
MAMAK
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: 110/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAYURT - Sokak: ELMALI
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 530/1
|11:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 509
|10:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHTAP - Sokak: MAMAK
|10:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 513
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 514
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 526
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 649
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 667
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 669
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 650
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 294
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAHİNTEPE - Sokak: 668
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR - Sokak: 599
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR - Sokak: NATOYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR - Sokak: 294
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TUZLUÇAYIR - Sokak: 639/2
|11:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: ŞEHİTLER
POLATLI
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACITUĞRUL - Sokak: HACITUĞRUL MÜCAVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCU - Sokak: KUŞCU MÜCAVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN
Belde/Köy: KUŞCU - Mahalle:
Belde/Köy: YENİDOĞAN - Mahalle:
SİNCAN
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FOSFOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FİNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇENGEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: CİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FAMİLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PLEVNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LEVENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: EĞRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NERGİZ
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BACI
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: CUMHURİYET.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MÜLK - Sokak: MÜLK
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 556
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 548
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 546
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 555
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 558
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 547
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 518
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 429
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 560
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 541
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 38.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 551
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 37.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 559
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 45
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 520
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 563
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 512
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 538
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 40
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 554
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 513
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 535
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 534/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 439
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 537
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 536
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 30
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 392
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 43
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 383
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 390
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 396
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 397
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 413
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 411
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 415
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 42
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 424
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 44
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 507
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 514
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 521
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 524
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 525
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 531
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 532
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 528
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 539
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 543
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 1117
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 1102
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKAYI - Sokak: YENİKAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERKEKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERKEKSU - Sokak: ERKEKSU
|11:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: CANSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: COŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇİÇEKAÇTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇİZİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇAKMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 181
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 239/8
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: 185
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ EVRAN - Sokak: ÇATALCA
YENİMAHALLE
|10:30 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2027 OLEYİS 3
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYAKA - Sokak: GÜZELYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: YAKACIK GÜZEL YAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: 3603
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK - Sokak: 3602
|11:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2112
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: BAŞKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: GÜRÜZDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: MURATDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: PALANDÖKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: SİMAVDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: TECERDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2386
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2379
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2404
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2418
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2422
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 1940
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2378
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2407
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2411
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2412
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2405
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2415
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2406
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2409
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2425
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2424
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2429
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2377
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2382
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2421
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2408
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2426
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2220
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2224
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2413
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2423
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2376
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2375
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2385
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2431
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2416
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2430
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2419
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: 2417
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2209
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2210
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2213
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2211
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2217
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2302
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2212
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2222
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 1940
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2220
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETGÜL - Sokak: 411
|11:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: SUSUZ MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5325
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUSUZ - Sokak: 5324
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