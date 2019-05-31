Ankara ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?
GeriGündem Ankara ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
31.05.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Ankara ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?

Bin aydan hayırlı bu günde Cuma namazı saati bilgisine göre camilere doğru harekete geçecek olan Müslümanlar, cemaatle birlikte ibadetlerini eda edecek. Kadir Gecesi'nin faziletinden faydalanmak isteyen birçok vatandaş, Cuma namazı saati bilgisine göre abdest alıp yola çıkacak. Peki, İstanbul, Ankara ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma namazı saati hakkında bazı bilgiler

Cuma namazı saati, İstanbul, Ankara ve diğer tüm illerde şu dakikalarda araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden birçok vatandaş, bu bilgilere göre hareket edecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, illere göre Cuma saati bilgisi ve bazı detaylar

CUMA NAMAZI İSTANBUL-ANKARA VE DİĞER İLLERDE SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı saati, gün ortasına yaklaşılırken daha çok gündemde yer almaya başladı. Ankara'da 12.51'de eda edilecek olan Cuma namazı, İstanbul'da ise 13.07'de kılınacak. 

TÜM İLLERİN CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Sultangazi'de dehşet! Yumrukladığı kadını otomobilden attı
İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Eski patronu ihbar etti
Trafik kazası diye hastaneye geldi... Sağlık ekiplerinin dikkati gerçeği ortaya çıkardı
Ev hapsindeki iş adamı Ahmet Kurtuluş'a silahlı saldırı