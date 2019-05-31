Ankara ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?
Bin aydan hayırlı bu günde Cuma namazı saati bilgisine göre camilere doğru harekete geçecek olan Müslümanlar, cemaatle birlikte ibadetlerini eda edecek. Kadir Gecesi'nin faziletinden faydalanmak isteyen birçok vatandaş, Cuma namazı saati bilgisine göre abdest alıp yola çıkacak. Peki, İstanbul, Ankara ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma namazı saati hakkında bazı bilgiler
Cuma namazı saati, İstanbul, Ankara ve diğer tüm illerde şu dakikalarda araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden birçok vatandaş, bu bilgilere göre hareket edecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, illere göre Cuma saati bilgisi ve bazı detaylar
CUMA NAMAZI İSTANBUL-ANKARA VE DİĞER İLLERDE SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saati, gün ortasına yaklaşılırken daha çok gündemde yer almaya başladı. Ankara'da 12.51'de eda edilecek olan Cuma namazı, İstanbul'da ise 13.07'de kılınacak.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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