Ankara ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Yarın hava nasıl olacak? 12 Aralık Meteoroloji bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya Merkezi ve batı kıyılarında yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya Merkezi ve batı kıyılarında yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 9°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve yarın (Perşembe) hafif yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden kuvveti ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 2°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 5°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde güneyinin yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmurlu, Bolu'nun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 6°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT -8°C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde puslu ve sisli

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TOKAT 2°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON 8°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batısının yağmur ve yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 0°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KARS -9°C, 4°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

VAN -3°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP 6°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 3°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı