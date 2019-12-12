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Ersan SAN - İstanbul (DHA)
12.12.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ankara ve Diyarbakır'da 2 çocuk öldü! İstanbul'da 'şırınga çikolata' denetimi

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İstanbul Esenyurt'ta belediye ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Esenyurt'ta zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi.

Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi. Kantinlerde şırınga çikolataya rastlanmadı. Ancak okul çevresinde ve bir çok bakkalda şırınga çikolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılıyor.

Son dakika haberi... Ankara ve Diyarbakırda 2 çocuk öldü İstanbulda şırınga çikolata denetimi

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